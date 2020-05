"A murit IPS Pimen, arhiepiscopul confirmat cu coronavirus"

O viata in biserica

IPS Pimen, colaborator al Securitatii

"Inaltpreasfintitul Parinte Pimen s-a mutat la Domnul! Dumnezeu sa-l odihneasca!", este anuntul postat pe pagina de Facebook a Trinitas TV , postul de televiziune al Patriarhiei.Amintim ca IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus , pe 20 aprilie, in a doua zi de Paste. El a fost adus la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti cu un elicopter, fapt ce a starnit numeroase critici, avand in vedere ca atat oficialii, cat si Biserica au precizat ca simptomele nu sunt severe.Manuela Trifan, sefa DSP Suceava, a explicat ca arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a intrat in contact cu trei persoane aflate in manastire si care apoi au fost depistate pozitiv la noul coronavirus si ca este posibil ca IPS Pimen sa fi luat coronavirusul de la unul dintre cei trei preoti.Arhiepiscopul avea 90 de ani.Nascut in localitatea Greabanu, judetul Buzau, in 25 august 1929, el a devenit calugar in 1951.Si-a facut studiile medii la liceul din Ramnicu Sarat si la Seminarul monahal din Manastirea Neamt. In 1951 a devenit calugar, cu numele Pimen.A urmat studiile superioare la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti, iar apoi a facut studii de specializare la Universitatea din Koln.IPS Pimen a fost staret al Manastirii Putna, preot duhovnic la manastirea Varatec, preot la manastirea Durau, muzeograf la manastirea Putna si staret la Manastirea Sfantul loan cel Nou de la Suceava.La recomandarea arhiepiscopului si mitropolitului Moldovei, Teoctist Arapasu, pe 10 ianuarie 1982 a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei lasilor, cu titlul de Suceveanul.In urma reinfiintarii Arhiepiscopiei Sucevei, in ianuarie 1991, a fost ales arhiepiscop al Sucevei si Radautilor si instalat la Suceava pe 3 martie 1991.El a redeschis mai multe lacasuri care fusesera inchise in perioada comunista, printre care Manastirea Voronet si Manastirea Humorului.Arhiepiscopul Pimen al Sucevei si Radautilor a fost distins cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Mare Cruce de catre presedintele Emil Constantinescu.IPS Pimen este cel care a initiat procedurile de retrocedare catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a fondului forestier care apartinuse inainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial Mitropoliei Bucovinei cu sediul la Cernauti.Asadar, IPS Pimen este in fruntea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor de 29 de ani.Acum in varsta de 90 de ani, IPS Pimen a primit verdict de colaborator al Securitatii ca politie politica din partea Colegiului CNSAS pe data de 9 octombrie 2007. El a contestat decizia si s-a judecat multi ani, insa instantele au aratat ca probele impotriva sa sunt clare.Pimen a primit verdict de colaborare in baza dosarelor pe care Securitatea i le-a intocmit si din care reiese ca inaltul ierarh al BOR a turnat colegi de-ai sai si membri ai diasporei pe vremea cand s-a aflat in misiune in Occident, trimis de Biserica, dar, se pare, si cu indrumari din partea Securitatii regimului comunist.