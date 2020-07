A murit la Terapie Intensiva in Timisoara primul pacient care a refuzat tratamentul pentru coronavirus

Barbatul a ajuns la spital cu o forma medie a bolii, insa, la scurt timp, pentru ca nu vrut sa primeasca tratament, starea lui s-a agravat. A ajuns la Terapie Intensiva, unde medicii au facut toate eforturile sa il insanatoseasca, insa doar in limita legala, avand in vedere refuzul scris al bolnavului de a fi tratat cu medicamentele dedicate coronavirusului.Dupa cateva zile in care a fost in stare grava, la Terapie Intensiva, joi, rinichii barbatului au cedat, astfel ca, pe langa hipertensiunea de care suferea inainte de a ajunge infectat cu COVID 19 la spital, a ajuns sa sufere si de insuficienta renala, si a intrat in coma.Sambata, barbatul de 50 de ani a murit in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara.