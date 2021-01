Medicul Papei Francisc a murit de COVID-19, desi se internase in spital pentru alta boala

Fabrizio Soccorsi a fost ales medicul personal al Papei Francisc in 2015 si nu se stie cand au avut cei doi ultimul contact, potrivit Mediafax, citat in Digi24.ro Decesul a avut loc din cauza complicatiilor cauzate de COVID-19, scrie Vatican News.Fabrizio Soccorsi fusese ales medic personal al Papei Francisc in 2015. Nu se cunoaste data la care medicul a avut ultimul contact cu Papa Francisc.Papa Francisc urmeaza sa fie vaccinat in decursul saptamanii viitoare.