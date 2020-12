O asistenta de la Spitalul Judetean Arad a murit in urma infectarii cu COVID-19: "Am pierdut un om minunat, cum rar intalnesti"

Femeia avea 69 de ani si avea o vechime de 42 de ani in cadrul SCJU Arad, ea activand si dupa pensionare. Inainte sa intre la pensie, a fost sefa Blocului Operator I, iar apoi a lucrat ca simpla asistenta.Purtatorul de cuvant al SCJU Arad, Simina Roz, a declarat ca angajata era in concediu medical inainte de momentul infectarii, pentru ca suferea de o boala cronica grava.Femeia a fost confirmata cu COVID-19 pe 27 noiembrie, fiind internata in aceeasi zi."Colega noastra Suzi Baginean a pierdut lupta cu virusul. Noi am pierdut un om minunat, un om cum rar intalnesti in viata, dedicat credintei sale, muncii sale, colegilor sai, prietenilor sai, o luptatoare! A fost mentor multora dintre noi si ne-a fost alaturi mereu. Zambetul ei cald si sfaturile ei ne vor lipsi mereu! Dumnezeu s-o odihneasca in pace!", a anuntat si Sanitas Arad, printr-o postare pe Facebook Citeste si: Prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie-3 ianuarie. Cum va fi vremea de Craciun si de Revelion