Incidenta cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile: 3,23 in Capitala. Ce judet a mai depasit pragul critic

Tot peste 3 a ajuns indicatorul incidentei imbolnavirilor la mia de locuitori si in judetul Alba.Este pentru a treia zi cand autoritatile au transmis o incidenta de peste 3 in Bucuresti. Luni se inregistra 3,19, iar duminica 3,02.Situatie critica se inregistreaza in judetul Alba, unde rata de incidenta este de 3,06, iar numarul de cazuri noi a ajuns la 120.Aproape de pargul scenariului rosu se afla si judetul Harghita, unde incidenta cazurilor a ajuns la 2,84.Alte patru judete au depasit rata de 2. Acestea sunt Bacau (2), Brasov (2,09), Salaj (2.12), Valcea (2,52).Marti, in Romania au fost raportate 3.400 de cazuri noi si 65 de decese, la 24 de ore.