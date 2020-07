Academia Romana: Educatia se face in cadru social, prin interactiunea directa dintre elevi, studenti, cadre didactice, parinti

Intr-un punct de vedere intitulat "Educatia online - suport pentru performanta", Academia Romana considera ca educatia reprezinta unul dintre cele mai importante domenii de activitate ale unei societati si are implicatii profunde si de durata in toate celelalte sectoare socio-economice."Academia Romana sustine ca educatia se face in cadru social, prin interactiunea directa dintre elevi, studenti, cadre didactice, parinti si oricare alte persoane si entitati aflate in contextul conectarii sociale. Academia Romana remarca utilitatea si eficienta desfasurarii unor activitati didactice in spatiul virtual, dar apreciaza ca educatia online este o forma complementara educatiei directe, in sala de clasa", se precizeaza in comunicatul transmis, marti, AGERPRES Deasemenea, Academia Romana sustine ca, tinand cont de provocarile din societatea contemporana si de contextul revolutiei digitale, este absolut necesara regandirea sistemului national de educatie.