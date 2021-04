Un activist de mediu din Suceava, care a sesizat transporturi ilegale de lemne, amendat ca nu a respectat restrictiile de noapte

In ultimele zile la Sadova, el s-a deplasat la Argel-Moldovita, si la Dragosa-Frumosu, sesizand presupuse transporturi ilegale.Potrivit ziarului Monitorul de Suceava, conducerea Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a decis ca este necesara aplicarea sanctiunii maxime, de 2500 de lei, pentru ca fapta de natura contraventionala este comisa cu repetitie, in conditiile in care amenda minima este 500 de lei.Conform legii, amenda pentru incalcarea restrictiilor de noapte este intre 500 si 2500 de lei. Sorin Tofan a primit doua amenzi maxime, de cate 2.500 de lei fiecare.Sorin Tofan spune ca avea asupra sa declaratie proprie raspundere, dar politistii nu au tinut cont de ea."Nu vad cum as putea respecta Legea 55 daca pe timpul noptii se transporta lemn. Daca cei care transporta lemn isi justifica prezenta in timpul noptii, iar un activist de mediu pe urma hotilor de lemne nu isi justifica prezenta, ma intreb unde este logica. Ma intreb daca Sorin Tofan a incalcat legea sau altii. Ma astept ca politia, incepand din aceasta zi, sa ii amendeze pe toti cei care transporta lemn pe timp de noapte", a spus Sorin Tofan, scrie Monitorul de Suceava. Activistul a mai primit recent patru amenzi, de 3.000 de lei, pentru nepurtarea mastii de protectie, adresarea de insulte si expresii jignitoare si incalcarea normelor legale de acces in perimetrele institutiilor publice.