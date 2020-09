Activitatea Centrului de Transfuzie Sanguina Bistrita a fost oprita. 12 angajate ale institutiei au fost diagnosticate cu COVID-19

"Astazi, 29.09.2020, este in curs de desfasurare ancheta epidemiologica in cadrul acestui centru, iar activitatea a fost oprita pana la finalizarea masurilor care vor fi dispuse de catre DSP Bistrita Nasaud.In data de 26.09.2020 a fost efectuata o dezinfectie la sediul centrului, urmand ca astazi, ora 18:00 sa fie realizata o noua dezinfectie.Mentionam ca la nivelul CTS Bistrita Nasaud au fost implementate si respectate normele de protectie sanitara in vigoare, iar componentele sanguine puse la dispozitia unitatilor sanitare din judet sunt sigure. Virusul SARS-COV-2 nu este transmisibil prin sange/transfuzie", a anuntat Institutul National de Hematologie Transfuzionala.Institutia mai transmite ca asigurarea necesarului cu componente sanguine a unitatilor sanitare din judetul Bistrita Nasaud nu va fi afectata. Pana la redeschiderea Centrului de Transfuzie Sanguina din Bistrita, Centrele de Transfuzie Sanguina din Cluj si Maramures vor asigura necesarul de componente sanguine pentru unitatile sanitare de pe raza judetului Bistrita.Institutul National de Hematologie Transfuzionala "Prof.C.T.Nicolau" Bucuresti va supraveghea in continuare modul in care sunt aplicate normele de protectie sanitara si testarea periodica a personalului din Centrele de Transfuzie Sanguina din tara.