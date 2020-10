Activitatea mai multor operatori economici din Targu-Carbunesti, suspendata din cauza cresterii cazurilor de COVID-19

Potrivit acestuia, in urma analizelor privind incidenta cazurilor pe localitati efectuate de catre Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Gorj si Directia de Sanatate Publica Gorj, tinand cont de rata de incidenta a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj a adoptat Hotararea nr. 31 din data de 12 octombrie prin care, in localitatea Targu Carbunesti, unde s-au inregistrat mai mult de 1,5 cazuri la mia de locuitori, incepand de luni, a fost suspendata activitatea cu publicul in cazul mai multor institutii si operatori economici.Astfel, se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor.De asemenea, se suspenda activitatea cu publicul a cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, dar si a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc. Decizia a fost luata si in cazul restaurantelor si cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare.Totodata, prin hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Gorj se mentine masura de suspendare a activitatii cu publicul pentru institutiile si operatorii economici mentionati in localitatile Alimpesti, Stanesti, Ciuperceni si Novaci (cu exceptia Zonei Montane Ranca) unde, in continuare, rata de incidenta a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 1,5 cazuri la mia de locuitori.In permanenta, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Gorj, in cooperare cu Directia de Sanatate Publica Gorj, efectueaza analize privind incidenta cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul localitatilor din judetul Gorj, anumitor zone cu risc epidemiologic, precum si la nivelul unitatilor scolare si al institutiilor publice, urmand a fi propuse, analizate si adoptate masuri de prevenire a infectarilor cu noul coronavirus in functie de evolutia epidemiologica.