Actorul Dragos Bucur, prezentatorul emisiunii "Visuri la cheie", diagnosticat cu COVID-19: Acum sunt impreuna cu familia si ne simtim bine

Filmarile pentru emisiunea pe care o prezinta au fost oprite momentan deoarece intreaga echipa de productie, dar si arhitectii si designerii urmeaza sa intre in izolare pana la primirea rezultatelor testelor, potrivit stirileprotv.ro "Am facut o forma usoara a bolii, ca o gripa. Acum sunt impreuna cu familia si ne simtim bine. Sper ca toate rezultatele colegilor sa fie bune si evident ca astept reluarea filmarilor la Visuri la Cheie.A fost un sezon plin de emotie si mi-as fi dorit evident sa nu fie necesara acesta intrerupere, dar sunt convins ca vom trece extrem de repede si peste aceasta situatie. Mai avem de filmat, dar publicul nostru poate urmari ca si pana acum Visuri la cheie in fiecare miercuri la PRO TV. Le doresc tuturor sanatate", a declarat Dragos Bucur.