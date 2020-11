VIDEO Actorul Hugh Grant, infectat cu COVID-19: Simptomele s-au agravat pana la panica

La "The Late Show", Grant a spus ca el si sotia lui au contractat Covid-19 in luna februarie, iar recent a fost confirmat ca amandoi au dezvoltat anticorpi.Hugh Grant a explicat, in direct dintr-un hotel din Londra, faptul ca simptomele s-au inrautatit gradual pana ce a intrat in panica."Am avut boala. Eu si sotia mea am avut iarna trecuta. Undeva prin februarie. Nu cred ca vom mai lua. Am facut acum o luna un test pentru anticorpi. Inca ii am. Deci, stiu ca asta a fost. A inceput ca un sindrom foarte straniu, incepeam sa transpir teribil. Era ca un poncho de transpiratie, chiar jenant. Imi simteam ochii de trei ori mai mari si aveam senzatia ca un barbat enorm statea pe pieptul meu - Harvey Weinstein sau cineva. Apoi, mergeam pe strada intr-o zi, si m-am gandit << Nu pot mirosi nimic >> . Si incepi sa te panichezi pentru ca pe atunci oamenii tocmai incepeau sa vorbeasca despre asta ca simptom".Grant a spus ca a incercat sa miroasa florile si, pe masura ce se ingrijora tot mai mult, a incercat si cu lucruri mai putin placute, precum un cos de gunoi, inainte de a-si pulveriza parfumul sotiei direct in fata. "Nu putem mirosi nimic", a subliniat actorul in varsta de 60 de ani.El a mai spus ca prima perioada de izolare, de trei luni si jumatate, a petrecut-o cu cele doua fiice ale lui, in varsta de 4 ani si 2 ani. "Totul a fost despre papusi Barbie. Ne-am jucat... Initial, am incercat sa fiu dragut, apoi, dupa ce fetele adormeau, continuam sa ma joc cu ele", a glumit Grant.Marea Britanie se afla acum in a doua perioada de izolare, impusa de autoritati pentru 30 de zile, pana pe 3 decembrie.Citeste si: Numarul de sinucideri inregistreaza o crestere alarmanta pe fondul pandemiei de COVID-19, in special in randul femeilor