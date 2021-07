Lista statelor considerate cu risc epidemiologic, actualizata. 23 de tari, pe lista rosie

"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 1 iulie 2021, Hotararea numarul 43, privind actualizarea listei statelor si zonelor considerate ca fiind cu risc crescut epidemiologic. Facem precizarea ca incadrarea din zona galbena sau verde in zona rosie, precum si incadrarea din zona verde in zona galbena, intra in vigoare la 24 de ore de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta prin care este aprobata lista tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic", a transmis, joi seara, CNSU.Sursa citata a precizat, de asemenea, ca incadrarea din zona rosie in zona verde sau galbena, precum si incadrarea din zona galbena din zona verde, intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta prin care este aprobata lista tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic.