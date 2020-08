Adjunctul Inspectoratului de Politie Vaslui, cercetat pentru zadarnicirea combaterii bolilor. A venit la serviciu desi era suspect de Covid-19

Si-a depus dosarul de pensionare

Adjunctul comandantului IPJ Vaslui nu credea in coronavirus

Sotia lui a fost confirmata pozitiv si internata in spitalul suport din municipiu Barlad iar el si-a facut testul, insa pana sa afle rezultatul a trecut pe la serviciu.La solicitarea Ziare.com, IPJ Vaslui a comunicat faptul ca "a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, dosar aflat in cercetare proprie a procurorului din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui.Ofiterului de politie i s-a solicitat sa fie mutat pe o alta functie, iar in urma a solicitarii, acesta si-a depus raportul de pensionare".De asemenea, Directia de Sanatate Publica Vaslui a demarat o ancheta epidemiologica, mai multe cadre ale IPJ fiind testate.Potrivit publicatiei Vremea Noua , sotia politistului, cadru medical la Centrul de Transfuzii Barlad, a fost diagnosticata ca fiind infectata cu noul Coronavirus pe data de 31.07.2020, iar acesta, in loc sa intre in izolare, a preferat sa vina la munca, unde a avut chiar o sedinta de lucru si nimeni nu a purtat masca.Pe data de 3 august, in timp ce sotia era internata, adjunctul comandantului IPJ, inca mai credea in paranoia lui Buzatu, cum ca virusul SARS-Cov-2019 nu-i poate atinge pe cei cu functii si a continuat activitatea la serviciu, facand chiar un exces de zel.Erau chemati politisti la raport si la semnat documente. Abia marti, pe data de 4 august, dupa ce i-a venit testul pozitiv, comisarul de politie Petru Maximiuc s-a izolat.