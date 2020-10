Adolescent din Bucuresti, ajuns la terapie intensiva dupa ce a scapat de COVID-19. Medic: "Sunt foarte rare cazurile"

Potrivit sursei citate, Sindromul Inflamator Multisistemic se numeste afectiunea care ataca organismul adolescentului, fiind cel de-al doilea copil care ajunge la spitalul Victor Gomoiu din Capitala cu aceasta reactie, dupa un episod de COVID. Virusul SARS-COV-2 a generat, in corpul lui, o inflamatie extrema, care i-a afectat toate organele, mai arata sursa citata."Sunt foarte rare cazurile. Practic, el e al doilea in doua saptamani in spitalul nostru. Poate e o coincidenta, dar din literatura de specialitate si din ce stim, copiii fac foarte putin Covid si fac forme usoare. Din totalul infectarilor, copiii sunt undeva la 2%, poate intr-o usoara crestere, iar dintre ei sunt foarte putini care ajung in soc. Boala asta apare la minim doua-trei saptamani post infectie. El este PCR negativ in momentul asta, dar are anticorpi de Sars-Cov-2, deci e clar ca a trecut prin boala", a declarat Dr. Diana Ionescu, directorul medical al Spitalului Gomoiu pentru stirileprotv.ro Cel de-al doilea caz care i-a surprins pe medici, mai arata sursa citata, este al unui copil si mai mic, de 10 ani, externat intre timp. Directia de Sanatate Publica a primit raportul, insa nu ia in calcul o ancehta epidemiologica.