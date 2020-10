Adrian Streinu-Cercel: "Imi mentin declaratia ca pandemia de COVID-19 se va termina in 2023". Ce calcul prezinta epidemiologul

Intrebat, in conferinta de presa de la PSD in care si-a anuntat candidatura la Senat, daca isi mentine declaratia ca pandemia se va termina in 2023, Streinu Cercel a raspuns: "Da. Categoric, da. De la o persoana care este infectata, in decursul unei serii de patru zile, alte trei persoane vor fi infectate. Dupa inca patru zile, alte noua persoane vor fi infectate si, dupa inca patru zile, inca 27 de persoane. Asa se face ca de la o persoana infectata in decurs de 12 zile vom avea 40 de persoane infectate"."Puteti sa faceti un calcul simplu coroborat cu populatia Romaniei si sa vedeti cam in cat timp populatia Romaniei va ajunge sa treaca toata prin infectie. Fiind un virus cu raspandire relativ lenta, se va intinde pe circa doi ani de zile. Suntem in 2020, mai puneti 2021, 2022 si in 2023 s-ar putea sa respiram usurati", a sustinut Cercel, potrivit Mediafax.Raspunzand unei alte intrebari, Streinu Cercel a spus ca sustine in continuare testarea in masa deoarece "fara testare nu vom reusi sa depasim cu usurinta aceasta pandemie".Intrebat cum se va intelege cu viitorul sau coleg de Parlament, profesorul Alexandru Rafila, care in urma cu doua zile spunea ca testarea in masa a populatiei nu este o solutie optima, Streinu Cercel a replicat: "Depinde de ce strategii pui pe hartie".