Afaceristul care a vandut Guvernului masti de 56 de milioane de lei se plange ca politicienii au distrus sistemul sanitar

"Nu cunosc pe nimeni"

"Am dat masca cu 3 lei mai ieftin"

"Am platit datoriile la stat"

Catalin Hideg explica si de ce a folosit societatea Romwine & Cofee pentru a vinde mastile de protectie. Firma Romwine & Cofee din satul giurgiuvean Uzunu, comuna Calugareni, infiintata in martie 2019, vinde Guvernului Romaniei un numar de 1,75 milioane de masti de protectie pentru suma de 56 de milioane de lei, potrivit datelor publicate de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC).Achizitia este verificata atat de Corpul de Control al Ministerului de Finante, dar si de DNA "Am reusit sa aducem prin Sanimed aceste masti. Cand am avut acest contract semnat am avut curaj sa mergem la acest ONAC si sa licitam mastile. Din pacate din cauza ca in ianuarie si februarie firma Sanimed - care a vandut foarte multa marfa catre spitale romanesti - datorita faptului ca nu a incasat foarte multi bani nu am putut sa imi platesc in luna februarie, pe 25 februarie, nu am reusit sa platesc toate datoriile la TVA.Nu fac parte din niciun partid nu am legatura cu nimeni, nu cunosc pe nimeni... nu ca nu cunosc pe nimeni dar cunosc foarte multa lume, dar nu poti sa spui ca Hideg sau Sanimed este o firma pe care faci pipi pe ea cand vrei tu la coltul strazii... Pentru ca sunt singura firma din Romania cu care se recolteaza probele din gat sau din nas pentru COVID. Batul ala si cu mediul in care se transporta este facut de mine, de firma meain care am investit 20 de ani de munca," declara Hideg, intr-un interviu publicat de stireazilei.com. Afaceristul sustine ca el a vandut mastile chiar mai ieftin decat ceruse ONAC si ca nu are nicio legatura cu compania nationala Unifarm."Pretul estimat de ONAC era de 24,9 lei. Deci am dat-o cu trei lei mai ieftin. Masca FFP3 a fost 32,9 lei pretul estimat la ONAC si am castigat cu 31,9 lei. Deci am dat-o mai ieftin cu un leu si pe cealalta cu trei lei. Domnul Ponta iese in presa si incercuieste firma Romwine & Coffee si spune ca o firma care vinde cafea a castigat licitatia de nu stiu cate milioane de dolari. Asa a inceput toata presa si s-a inflamat. Eu va intreb altceva... de ce se inflamat presa asa de tare in conditiile in care eu cumpar o masca FFP2, cu contract - il pun la dispozitia oricui mi-l cere - cu 3,6 euro bucata? Inmultiti cu cursul euro plus transportul, adica vreo 17... nu stiu cati lei... si am vandut-o cu 21,9 lei, adica marele profit. Zici ca am castigat, cum spuneau ziarele, de trei ori profit.O minciuna... la masca FFP3 pe care nimeni nu a reusit sa o aduca in Romania de trei luni si care are trei filtre pentru a proteja oamenii care stau in linia intai. Am castigat cu 31,9 lei fata de 32,9 lei in conditiile in care eu o cumpar cu 5,4 euro bucata. Inmultiti cu cat costa euro acum sa vedeti cu cat am cumparat masca din Turcia!", mai declara Hideg.Omul de afaceri spune ca detine patru fabrici de productie una de colagen, una de cosmetice, una de mase plastice si una cu medii de cultura pentru control microbiologic si bacteriologic."Am 2 milioane de euro datorii la banci pentru ca mi-am platit datoriile la stat.Pentru ca ticalosii astia de guvernanti care au creat arierate imense de la spitale catre furnizorii de servicii si produse pentru sistemul sanitar.Ticalosii astia de la guvernare de peste 29 de ani nu au inteles ca Romania are nevoie de ajutor sau proprietarii romani au nevoie de ajutor. In luna februarie pe 25 februarie nu am putut sa imi platesc TVA pentru ca nu am avut de unde. Asta pentru ca eu am livrat marfa de peste... - fara sa exagerez un milion si ceva de euro si am incasat celebra suma de 60.000 de lei.", conchide Hideg.