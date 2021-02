FOTO Afganistanul a primit o jumatate de milion de doze de AstraZeneca. Vaccinul este fabricat de Serum Institute din India

Spera sa vaccineze 60% din populatie

"Am primit 500.000 de doze de vaccin (...) trimise de guvernul indian", a declarat ministrul interimar al sanatatii al Afganistanului, Wahid Majrooh, pe aeroportul din Kabul, unde a primit livrarea. Vaccinul, dezvoltat de societatea anglo-suedeza AstraZeneca si Universitatea Oxford, este fabricat de Serum Institute of India, cel mai mare producator de vaccinuri din lume. Acest institut produce intr-un ritm accelerat milioane de doze de vaccin AstraZeneca pentru India, tarile vecine si o mare parte dintre tarile in curs de dezvoltare. Dozele vor fi administrate in prima etapa personalului din domeniul medical si persoanelor in varsta cu boli cronice, a spus ministrul.Guvernul afgan spera sa vaccineze 60% din populatie si conlucreaza cu Banca Mondiala si Uniunea Europeana pentru a face rost de mai multe doze, a mai spus ministrul.Noul coronavirus a ajuns in Afganistan in februarie 2020, cand mii de migranti s-au intors din Iran, la acea data tara cea mai afectata de epidemie din regiune. In timpul lunilor urmatoare, Afganistanul, deja afectat de decenii de razboi, a fost puternic lovit de COVID-19, in special la Kabul.In august 2020, un studiu al Ministerului Sanatatii a evaluat la 10 milioane, aproape o treime din populatie, numarul de persoane contaminate de coronavirus. Potrivit cifrelor oficiale, 55.300 de contaminari au fost inregistrate pana acum in Afganistan, dintre care 2.400 s-au soldat cu deces