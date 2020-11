AFP: Transportul, depozitarea si distributia celor 12-15 miliarde de doze de vaccin anti-COVID, provocari logistice

Intre 12 si 15 miliarde de doze ar urma sa fie produse in lume, potrivit Federatiei Internationale a Industriei Farmaceutice (IFPMA)."Modelele actuale preconizeaza faptul ca nu vor exista suficiente vaccinuri pentru a acoperi populatia mondiala inainte de 2023 sau 2024", estimeaza Duke University din Statele Unite, care supervizeaza piata emergenta a aproximativ 200 de vaccinuri-candidat.Laboratoarele pregatesc doua tipuri de vaccinuri. Unele - ca cel al Pfizer et BioNTech - au nevoie de temperaturi de pastrare foarte scazute - de pana la -80 grade C -, in timp ce altele vor fi pastrate la temperaturi mai conventionale - cuprinse intre 2 si 8 grade C.Primul tip, deosebit de dificil de transportat, "va privi pana la 30% dintre dozele care vor fi distribuite in lume", estimeaza directorul grupului general de logistica Ceva (grupul CMA-CGM), Mathieu Friedberg.Restul de 70% din al doilea tip "are nevoie de o logistica specifica. Tine de domeniul farmaceutic, deci este mai sensibil, dar este mai putin tehnic decat -80 grade C", spune el.Mathieu Friedberg considera ca jumatate dintre vaccinuri vor fi transportate rutier de la locul de productie - Pfizer si Moderna ar urma sa subcontracteze o parte a fabricarii lor in Franta - la loocul de depozitare si apoi la centrele de vaccinare.Cealalta jumatate necesita, in opinia sa, o logistica imbinand mijloace aeriene si terestre.Totul va depinde de distanta si de urgenta trimiterii produselor."Va fi nevoie de un fel de pod aerian", avanseaza Glyn Hughes, insarcinat cu marfa la Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA). Cate o singura doza de transportat pentru fiecare locuitor al planetei ar echivala cu 8.000 de avioane cargo mari, in opinia sa.Pentru a ne face o idee despre volum, cele 99 de avioane de pasageri de lung curier ale Air France pot transporta fiecare in cala peste 400.000 de doze, iar cele doua avioane cargo de tip Boeing 777 ale companiei franceze ar putea transporta peste un milion de doze."Zborurile de pasageri cu o capacitate in cala trebuie sa creasca", pledeaza directorul general al IATA Alexandre de Juniac, in opinia caruia "frontierele trebuie sa fie deschise pentru a permite distributia".Capacitatea actuala a transportului de marfa cu avionul este insuficienta pentru a face fata cererii. Prabusirea traficului aerian international a limitat oferta, iar 60% din marfa aeriana este transportata in cala avioanelor de pasageri.La toate nivelurile se infiinteaza "task forces", grupuri de lucru, atat la nivel de stat, cat si de profesie si intreprinderi.Bollore Logistics lucreaza "pe toate segmentele", declara directorul comercial Olivier Boccara, precizand ca vizeaza situatia pietei ambalajelor, revizuieste resursele de transport - efectueaza mai ales un recensamant al transportatorilor terestiri capabili sa faca fata provocari -, analizeaza companiile aeriene si maritime in privinta fluxului.Laboratoarele se afla intr-o situatie particulara, ele fiind cele care acrediteaza transportatorii."In aceasta ordine, o institutie sau o autoritate sanitara a unei tari lucreaza cu un laborator, laboratorul certifica lantul logistic, asadar el este cel care face treaba impreuna cu subcontractorii sai pentru ca acest lant logistic sa-i respecte toate criteriile", rezuma Mathieu Friedberg."Pana in prezent, raman numeroase necunoscute", spune firma de logistica Geodis (grupul SNCF) - enumerand cantitatile de transportat, la ce temperatura, care sunt calendarele, schemele de distributie.Insa profesionistii in logistica contactati de AFP sunt unanimi si spun ca vor fi pregatiti.Lanturile logistice din industria farmaceutica trec de obicei neobservate, subliniaza Mathieu Friedberg, care noteaza ca transportul la -80 grade C exista deja in transferul de organe. "Ceea ce se schimba este amploarea, intr-un timp relativ scurt".Cu 150.000 de camioane frigorifice, "Franta dispune de unul dintre cele mai bune lanturi de transport la rece din lume", potrivit Chaine logistique du froid. "Situatia se complica" in cazul produselor care este necesar sa fie pastrate la temperaturi cuprinse intre -20 grade si -80 grade C, insa provocarea "nu este imposibil" de infruntat, declara Jean-Eudes Tesson, presedintele acestei organizatii."Directivele nu sunt inca total clare cu privire la transport. Este, asadar, extrem de dificil sa le spunem clientilor daca aceste containere refrigerate sunt mijlocul cel mai potrivit de distribuire a vaccinului", declara Mike van Berkel de la prodducatorul olandez de containere pentru aviatie VRR Aero.