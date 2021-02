Africa de Sud isi suspenda programul de vaccinare anti-COVID cu AstraZeneca. Un studiu a dezvaluit eficienta "limitata" impotriva mutatiei sud-africane

Eficienta limitata

Au rezervat milioane de doze de Pfizer

Tinta: 67% din populatie

Studiul, realizat de Universitatea Witwatersrand din Johannesburg si care nu a fost examinat deocamdata de institutii similare, afirma ca vaccinul britanic ofera o "protectie limitata impotriva formelor moderate ale bolii cauzate de varianta sud-africana, la adultii tineri"."Este o problema temporara, trebuie sa suspendam vaccinurile AstraZeneca pana cand vom rezolva aceste probleme", a declarat duminica ministrul sanatatii, Zweli Mkhize, intr-o conferinta de presa organizata online.Potrivit primelor rezultate, acest vaccin este eficient numai 22% impotriva formelor moderate ale virusului. Nu sunt disponibile inca rezultate privind eficienta sa impotriva formelor severe.Pe ultimele locuri in cursa mondiala a vaccinurilor, Africa de Sud, oficial tara cea mai afectata de coronavirus de pe continent cu peste 1,5 milioane de cazuri si mai mult de 46.000 de decese, a primit luni prima livrare de un milion de vaccinuri. O livrare de 500.000 de doze suplimentare este de asteptata in februarie.Este vorba in totalitate despre vaccinuri AstraZeneca/Oxford produse de Serum Institute of India. Primele doze erau destinate prioritar celor 1,2 milioane de lucratori din domeniul sanatatii."In urmatoarele patru saptamani, vom avea vaccinuri Johnson&Johnson si Pfizer", a dat asigurari Zweli Mkhize. Discutiile cu alte companii farmaceutice sunt, de asemenea, in desfasurare, in special cu Moderna si cu producatorul rus de vaccinuri Sputnik V, a adaugat el. Ministrul sud-african al sanatatii a anuntat recent ca a rezervat 20 de milioane de vaccinuri Pfizer/BioNTech.Cele 1,5 milioane de vaccinuri AstraZeneca obtinute de Africa de Sud, care vor expira in aprilie, vor fi pastrate pana cand oamenii de stiinta vor da indicatii clare privind utilizarea lor, a precizat el."Va dura mai mult timp pentru a fi produsa a doua generatie de vaccin pentru a lupta impotriva tuturor variantelor,", a avertizat deja Salim Abdool Karim, epidemiolog si copresedinte al comitetului stiintific din cadrul Ministerului sud-african al Sanatatii. Africa de Sud intentioneaza sa vaccineze cel putin 67% din populatie pana la sfarsitul anului, circa 40 de milioane de persoane.Vaccinul AstraZeneca/Oxford a fost aprobat de mai multe tari, dar unele au preferat sa il recomande numai celor pana in 65 de ani, din cauza datelor insuficiente privind persoanele mai in varsta.