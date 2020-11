Agentia Europeana pentru Medicamente mizeaza pe un vaccin contra COVID-19 distribuit din ianuarie

"Daca datele sunt solide, putem da unda verde primului vaccin de acum si pana la finalul anului si inceperea distribuirii lui din ianuarie", a declarat Guido Rasi, directorul Agentiei Europene pentru Medicamentule (EMA), intr-un interviu publicat sambata in ziarul italian Il Sole 24 Ore.Acest organism are drept misiune autorizarea si controlarea medicamentelor in Uniunea Europeana. Unda verde finala, data de Comisia Europeana, permite laboratoarelor sa comercializeze medicamentul lor in toata Uniunea Europeana.EMA, care se bazeaza pe "6 sau 7 vaccinuri diferite la dispozitie in 2021, a primit vineri "primele date clinice de la Pfizer pentru vaccinul sau", precizeaza Guido Rasi. "Am primit de la AstraZeneca datele preclinice, cele de studiu pe animale care deja sunt in curs de evaluare si avem mai multe discutii cu Moderna", a enumerat el.Scotand un vaccin pe piata in ianuarie, primele efecte asupra raspandirii virusului "vor fi vizibile in cinci, sase luni, esential vara viitoare", a explicat el."Este evident ca nu va fi posibil sa vaccinam pe toata lumea, dar ne concentram pe categoriile cele mai expuse, cum sunt persoanele in varsta si personalul din sanatate, ceea ce va incepe sa deblocheze punctele de transmitere", spune responsabilul.El crede ca trebuie vaccinata "mai mult de jumatate" din populatia europeana pentru "a putea asista la un declin al pandemiei", ceea va necesita "cel putin 500 de milioane de doze in Europa".Pentru a vaccina pe toata lumea, "va dura cel putin un an" si "daca totul decurge bine la sfarsitul anului 2021, vom avea o imunizare suficienta", a adaugat Guido Rasi.Citeste si: Organizatia Mondiala a Sanatatii: Increderea in vaccinuri e cruciala pentru a stopa COVID-19