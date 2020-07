Agentii Covid

Am ajuns aici nu doar pe fondul masurilor de relaxare care au succedat frustrantele, dar necesarele stari de urgenta si alerta.Au contribuit la aceasta situatie o serie de politicieni din opozitie. Sa dam filmul putin inapoi, spre finalul starii de alerta cand, pentru a castiga capital electoral - in orizontul celor doua cicluri electorale din acest an - voci din opozitie, ajutate de oameni de casa din media si din institutii ale statului, a se citi Avocatul Poporului si CCR , au inceput o campanie tintita pentru a zadarnici lupta Guvernului cu pandemia de Coronavirus. O tema perfecta: arie de acoperire nationala, capacitate de a suscita emotia publica si un interes crescut, dar si capacitate de a genera o stare de nervozitate generala si frustrari colective mai ales in randul celor afectati economic, financiar de lockdown-ul din timpul starii de urgenta.In aceasta perioada ar fi fost nevoie de consens politic pe o tema de asemenea gravitate - care are ca miza sanatatea si viata a milioane de oameni -, nu de penibile si sterile contre publice, nu de iresponsabile jocuri politice care sa blocheze actiunile Guvernului, nu de instigarea indirecta a populatiei la nerespectarea normelor sanitare. De la inceputul pandemiei, politicieni din opozitie nu au facut decat sa ingreuneze actiunile de prevenire a infectiei cu noul coronavirus : le-au atacat constant, fara a veni insa cu solutii alternative concrete si eficiente, au incurajat subliminal nerespectarea regulilor sanitare si nesupunerea civica. Pentru ei, voturile pe care le-ar obtine daca PNL se prabuseste electoral pe fondul crizei sanitare generate de pandemia de covid, apoi al crizei economice par a fi mai importante decat sanatatea si viata unor oameni, multor oameni. Ar demonstra, in naratiunea lor electorala, esecul guvernarii. Un numar mare, cat mai mare, de persoane infectate cu noul coronavirus ar veni, probabil, manusa calculelor electorale ale PSD si Pro Romania; pe aceeasi partitura canta si ALDE , cat a mai ramas din partid, doar ca acesta nu mai conteaza electoral. Ceea ce a facut Opozitia, prin voci de partid sau prin vocile din media, este doar un joc politic perfid si extrem de periculos.La explozia de noi cazuri de infectare o contributie o au si cei care, sub falsa umbrela a libertatilor omului, instiga la nerespectarea regulilor sanitare, la anarhie. Purtatori de astfel de mesaje la protestele "anti-dictatura" - unde medicii au fost comparati cu Mengele si unde se regasesc anti-vaccinisti, conspirationisti, negationisti ai existentei virusului, daci verzi, talibani ultraortodocsi, ultranationalisti, multi dintre ei, victime ale dezinformarii si propagandei - sunt jurnalisti ai propagandei ruse, consiliera unui europarlamentar PSD, ambele laudate de propaganda Kremlinului, un avocat fost consilier al unui premier PSD, o avocata mahalagioaca invitata frecvent ca parerolog prin studiorile televiziunii unui infractor de drept comun si ale unei televiziuni proprietatea unui fugar cercetat pentru coruptie , un alt avocat care a pus bazele unei asociatii ce urma sa fie transformata in partid, al carei principal scop a fost iesirea Romaniei din UE - asociatie fondata cu un fost ofiter SRI, intre timp condamnat la inchisoare , pentru acte de coruptie si fugit la timp din tara -, o videochatista porno. Oprirea lor in fata Ambasadei Rusiei, pentru a aplauda minute in sir, e o dovada ca agenda unora dintre cei care instiga populatia sa nu poarte masti, deci sa se expuna in numar cat mai mare riscului imbolnavirii, nu este straina de agenda Kremlinului. Care are interesul - si in Romania, la fel ca in toata UE - ca lucrurile sa scape de sub control, sa alimenteze tensiunile si sa adanceasca clivajele din societate, iar increderea populatiei in autoritati sa fie zdruncinata.Cei care tind sa creada in buna-credinta a papusarilor acestor actiuni ar trebui sa se intrebe unde au fost in anii trecuti aceste voci care acum, in plina... dictatura, urla "Jos dictatura!", invocand incalcarea de libertati individuale si a Constitutiei? I-a vazut cineva in strada in vara lui 2012, cand Romania a trecut razant pe langa o lovitura de stat si o posibila schimbare a orientarii strategice a tarii? I-a vazut cineva la protestele ultimilor ani cand statul de drept era siluit de oameni ai Puterii? I-a vazut cineva protestand cand un politician corupt, cu un picior in puscarie, dicta legi de procedura penala pentru a-si salva libertatea, cand acest om incerca sa ia pe persoana fizica nu doar partidul pe care il conducea, ci si Guvernul si chiar tara? I-a vazut cineva la protestul din 10 august 2018, cand Jandarmeria se transformase in garda pretoriana pentru acel om si camarila lui politica, lovind si gazand protestatari pasnici? Decizia DIICOT , de zilele trecute, nu convinge ca lucrurile nu au stat asa... I-am vazut, in schimb, pe unii invitati la televiziunile unor moguli penali, infractori de drept comun, lansand critici la adresa parcursului pro-european si pro-atlantic al Romaniei, pe altii aparand, din postura de avocati , politicieni corupti, ori gudurandu-se pe langa jandarmi si oferindu-le flori dupa mitingul din 10 august 2018, ori facand scenarii pentru iesirea Romaniei din UE.Unde au dus, pana acum, aceste actiuni impotriva masurilor guvernamentale anti-Covid la care si-au dat mana acesti agenti Covid, adica politicieni iresponsabili si inteligenti asimptomatici, cum inspirat i-a numit cineva pe retelele de socializare? Sa ne uitam la cifrele din ultimele zile de cand numarul de noi infectari cu covid-19 nu scade sub 1000 pe zi: 1.030 - 22 iulie, 1112 - 23 iulie, 1119 - 24 iulie, 1284 - 25 iulie, 1120 - 26 iulie 1104 - 27 iulie. In plus, estimarile epidemiologilor merg, pentru luna septembrie, la aproximativ 2600 de cazuri pe zi si un numar de bolnavi in sectiile de Terapie Intensiva de peste 1500, cifra care ameninta sa puna probleme sistemului medical. Iar in fundal vedem un val masiv de propaganda, de ura, de agresivitate crescanda, manifestata prin injuraturi, prin imprecatii sau chiar prin amenintari cu moartea la adresa celor care, autoritati sau oameni simpli, cer respectarea unor reguli sanitare minime de prevenire a infectiei cu noul coronavirus.