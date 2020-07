VIDEO Aglomeratie la un mall din Bucuresti. Eveniment cu peste 100 de copii, fara respectarea distantarii sociale

Postarea integrala:"Isi mai aminteste cineva halul jegos in care se plangeau administratorii de mall-uri in perioada starii de urgenta? Cum latrau ei ca stau spatiile inchise, ca moare economia, ca valeleu?Fast forward o luna si asta se intampla acum. E un soi de concert la care sunt deja peste 100 de copii. Vor fi mai multi.Dar e ok. Si noi vom fi mai multi. Doar ca la spital.Sa facem covid, hei heeeei!", a scris Radu Hanganut pe Facebook.