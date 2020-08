Ai facut un test COVID-19 si a iesit pozitiv? Toti pasii pe care trebuie sa ii urmezi daca nu esti in stare grava

Pasii pe care trebuie sa-i urmezi dupa ce ai aflat ca esti confirmat cu noul coronavirus

Multi romani solicita testul COVID-19 pentru ca au nevoie de acesta la plecarea in vacante sau dupa ce au avut contact cu persoane infectate si vor sa stie daca s-au contaminat inainte de aparitia simptomelor. Altii sunt testati de personalul medical de pe ambulanta , atunci cand suna la urgente si raporteaza simptome de croronavirus. Iar altii sunt testati in spitale Cu totii trebuie sa astepte aproximativ 24 de ore pana la aflarea rezultatului. Sunt insa cazuri, cum sunt solicitarile de buletine medicale in cazul plecarii in strainatate, de exemplu, in care confirmarea vine si dupa 72 de ore.Daca esti confirmat pozitiv in urma unui test la cerere,. Daca esti testat la domiciliu, in urma unei anchete epidemiologice (esti un contact al unui caz pozitiv te anunta DSP-ul direct sau prin medicul de familie), raspunsul il astepti acasa, nu mergi la DSP dupa el. Ai putea fi pozitiv si asimptomatic si ai putea infecta alte persoane.. "Daca esti asimptomatic si nu ai comorbiditati, adica nu ai tensiune, nu esti obez, nu ai diabet si starea de sanatate este buna, impreuna cu DSP, esti directionat catre o unitate medicala ca sa ti se faca un set de analize, un bilant al momentului - adica, se face o radiografie pulmonara, examen de sange si un consult de boli infectioase sau pneumologic, depinde unde esti directionat", a explicat la Digi24 managerul Institutului Marius Nasta din Bucuresti, Beatrice Mahler.Insa nu pleci singur, nici cu mijloacele de transport in comun, nici cu taxi . Chemi ambulanta.Evaluarea medicala dureaza aproximativ 24-48 de ore, timp in care medicii isi vor da seama cat de grava este starea de sanatate.Ulterior, daca ai conditii de autoizolare la domiciliu, semnezi ca esti de acord si ca vei respecta autoizolarea, poti merge acasa. "Sunt o serie de reguli pe biletele de externare, iar pacientii sunt indrumati ca la momentul in care apare orice simptom care ar sugera agravarea afectiunii sau in caz de stare generala alterata sa anunte medicul de familie.Pot sa sune si la ambulanta sa anunte situatia lor, iar prin centrul operativ se gaseste un loc unde sa fie internati", a mai spus, Beatrice Mahler.Pacientul pozitiv se intoarce acasa cu ambulanta si va sta in izolare 14 zile, timp in care starea sa de sanatate va fi monitorizata incontinuu de medicul de familie si DSP.Daca starea se inrautateste, bolnavul se intoarce la spital. Altfel, dupa cele doua saptamani se considera ca izolarea s-a terminat. Potrivit Ordinului Ministrului Sanatatii 1.309/ 21 iulie 2020 Pe perioada izolarii, persoanele beneficiaza de concediu medical, prin decizia de confirmare a carantinei si izolarii de la Directiei de Sanatate Publica. Medicul de familie acorda concediul medical in baza deciziilor DSP, trimise pe e-mail.Tot pe e-mail se primeste si concediul medical, nefiind necesara deplasarea pacientului la cabinetul medical.Pentru cei care doresc mai multe informatii despre cum pot sa actioneze in diverse situatii provocate de coronavirus, romanii pot apela linia TELVERDE (0800 800 358).De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate peste 80.000 de cazuri de coronavirus.