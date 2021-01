Presedintele Consiliului European: Speram ca, in urmatoarele ore, al doilea vaccin contra COVID-19 o sa fie aprobat

"Speram ca, in urmatoarele ore, chiar daca nu avem certitudinea, un al doilea vaccin sa poata fi aprobat", a declarat Charles Michel intr-o conferinta de presa la Lisabona marcand inceputul presedintiei prin rotatie a UE, asigurata de Portugalia de la 1 ianuarie.Sub presiunea mai multor tari europene pentru a autoriza vaccinul Moderna cat mai curand posibil, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a devansat de la 12 ianuarie la ziua de miercuri, apoi de miercuri la ziua de luni, o reuniune a Comitetului sau pentru medicamente umane (CHMP), lasand sa se intrevada posibilitatea unei decizii iminente care inca nu a intervenit.EMA a autorizat la 21 decembrie vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, pentru care Comisia Europeana a dat unda verde imediat si care ramane pana in prezent singurul vaccin autorizat in Europa.Evocand marti la Lisabona "provocarea uriasa" ridicata de distribuirea acestor vaccinuri, Charles Michel a dat asigurari ca "Comisia, cu sprijinul statelor membre, lucreaza zi si noapte pentru a garanta ca putem creste numarul vaccinurilor disponibile", asigurandu-se totodata "respectarea independentei agentiei pentru medicamente"."Vom continua sa fim mobilizati pe aceasta tema si iar din acest motiv, inainte de sfarsitul lunii ianuarie, va avea loc o noua videoconferinta la nivelul sefilor de stat sau de guvern cu scopul de a aborda inca o data problema gestionarii crizei COVID-19 care ne loveste", a anuntat el alaturi de premierul portughez, Antonio Costa.Citeste si: Ministrul Economiei: "Vom actiona sa stabilim cum facem liberalizarea pietei, daca ANRE nu poate sa o faca"