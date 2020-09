Al doilea val al pandemiei a lovit in Marea Britanie, Israel, Austria si alte cateva tari. Autoritatile au impus restrictii noi

Marea Britanie, "lovita" de al doilea val

In Italia incepe scoala

In Israel, rata cazurilor de infectare din aceasta tara este in crestere, cu 153.217 de cazuri de COVID-19, dintre care 1.103 decese, la o populatie de noua milioane.Conform datelor colectate de AFP, citate de Agerpres, Israel este a doua tara din lume cu cele mai multe cazuri de coronavirus nou pe cap de locuitor in cursul ultimelor doua saptamani, dupa Bahrain. Acest stat a devenit duminica seara prima tara puternic afectata de coronavirus care a reimpus masuri de izolare la nivel national, timp de cel putin trei saptamani, conform StirileProtv Noi masuri de izolare, cel putin partiale, intra de asemenea in vigoare, luni, la Jakarta, in urma unei agravari a epidemiei, la trei luni dupa ridicarea restrictiilor.Al doilea val vizeaza si Marea Britanie, unde peste 3.500 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate vineri, conform cifrelor guvernamentale, cel mai grav bilant zilnic consemnat dupa data de 17 mai. Si rata de reproducere a coronavirusului (denumita "R") se situeaza in prezent intre 1 si 1,2, adica peste nivelul care antreneaza o accelerare a cazurilor de contaminare.De luni, o restrictie stricta privind adunarile la care participa mai mult de sase persoane provenite din gospodarii diferite intra in vigoare in Anglia (dar nu si in alte regiuni ale Regatului Unit). Aceasta restrictie se aplica in spatiile inchise si in aer liber, cu exceptia scolilor, locurilor de munca, nuntilor sau inmormantarilor.Marti, toate intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise la Birmingham, al doilea oras cel mai populat din Regatul Unit, potrivit unei decizii a autoritatilor locale. Localnicii pot merge in continuare la cafenele, restaurante sau magazine, dar nu pot intalni alti oameni din gospodarii diferite."Al doilea val" a fost intotdeauna o expresie de temut. Aceasta a devenit realitate, a declarat cancelarul Austriei Sebastian Kurz duminica, avertizand ca Austria se afla "la inceputul celui de-al doilea val"⁣ si ca se va depasi in curand cifra de 1.000 de cazuri noi pe zi. Kurz a chemat populatia sa respecte cu strictete masurile antiepidemice si sa reduca la maximum contactele.Incepand de luni, mastile care sunt deja impuse in supermarketuri si mijloacele de transport public devin obligatorii in toate unitatile comerciale si cladirile publice din Austria.Aceeasi ingrijorare se manifesta si in Republica Ceha, care a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, un numar record de cazuri de infectare, cu 1.541 de cazuri noi, potrivit Ministrului Sanatatii.Aceasta tara cu 10,7 milioane de locuitori este in prezent una dintre cele trei state membre ale Uniunii Europene in care progresia zilnica a virusului este cea mai rapida, dupa Franta si Italia. Cu toate acestea, aceste ultime doua state efectueaza de doua ori mai multe teste de depistare a noului coronavirus.In Franta, pragul simbolic de 10.000 de cazuri noi in 24 de ore a fost depasit sambata, un record de la lansarea testelor pe scara larga in aceasta tara.Luni, 14 septembrie 2020, in Italia, majoritatea celor aproximativ opt milioane de elevi revin la scoala dupa sase luni de inchidere a unitatilor de invatamant. O carantina imediata va fi impusa celor care au intrat "in contact apropiat"⁣ cu orice elev sau profesor depistat pozitiv la testul de COVID-19.In schimb, guvernul din Venezuela a decis ca scoala sa nu fie reluata pana in 2021.Coreea de Sud a decis la randul sau sa reduca de luni restrictiile anticoronavirus pentru cei 25 de milioane de locuitori din regiunea Seul.Politia din Australia a retinut duminica la Melbourne peste 70 de persoane care au demonstrat impotriva masurilor restrictive.Proteste antiizolare si impotriva modului in care autoritatile guvernamentale au gestionat pandemia au avut loc de asemenea duminica in Argentina.Cel putin 921.097 de persoane din intreaga lume au murit de la momentul in care biroul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) din China a raportat aparitia bolii COVID-19, la sfarsitul lunii decembrie 2019, potrivit unui bilant stabilit duminica de AFP.Peste 28.819.490 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost diagnosticate oficial, dintre care cel putin 19.133.300 sunt in prezent considerate vindecate.Statele Unite sunt cele mai afectate, atat din punct de vedere al deceselor, cat si al cazurilor, cu 194.033 decese la 6.516.861 cazuri recenzate, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins Citeste si: