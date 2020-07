Al doilea val de coronavirus a inceput in Coreea de Sud/ Record de cazuri inregistrate in ultimele doua saptamani

Datele raportate joi si publicate vineri de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Infectioase din Coreea (KCDC) confirma un nou record de contagieri, dupa cele 67 inregistrate in data de 27 iunie.Desi cele mai multe dintre cazuri s-au inregistrat in Seul si regiunea invecinata (28), si alte orase au raportat contagieri asociate unor focare izbucnite recent.Orasul Daegu (la o distanta de 230 km sud-est de Seul) a raportat 13 noi cazuri, dintre care 10 cu transmitere locala. Daegu si provincia Gyeongsang de Nord concentreaza 64% din totalul cazurilor inregistrate pana in prezent si asociate focarului izbucnit in randul membrilor sectei religoase Shincheonji.Orasele Daejeon (centru) si Gwangju (sud-vest) au raportat 4, respectiv 6 noi cazuri asociate focarelor izbucnite la o agentie de vanzari door-to-door si intr-un alt templu budist.In urma detectarii noilor focare, 522 de scoli au fost inchise, dupa ce tara a inceput sa redeschida esalonat centrele de invatamant la 20 mai.In total, Coreea de Sud, una dintre tarile care a gestionat cel mai bine criza coronavirusului fara sa recurga la izolare sau sa-si inchida frontierele, datorita unei aplicatii care monitorizeaza contagierile, a raportat 12.967 cazuri si 282 de decese, reprezentand o rata de mortalitate de 2,19 %.