Municipiul Alba Iulia si alte 5 localitati ies din carantina. Unde mai ramane masura in vigoare

Potrivit Prefecturii Alba, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, luni seara, ca nu va fi prelungita carantina in localitatile in care masura a expirat, cu exceptia orasului Cugir, unde incidenta cumulata de infectare cu virusul SARS-CoV-2, in perioada 15-28 noiembriue, de 6,57 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind in continuare ridicat.Astfel, in cazul orasului Cugir, se va solicita Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea ordinului comandantului actiunii pentru prelungirea masurii de carantinare zonala pe o perioada de 7 zile, incepand din 1 decembrie, ora 00:00.Alaturi de Cugir, va ramane in caratina localitatea Vintu de Jos, unde masura a intrat in vigoare duminica, la ora 6.00.In Alba Iulia, Blaj, Sebes, Abrud, Ciugud si Craciunelu de Jos, caratina de 14 zile expira in 1 decembrie la ora 0.00, astfel in aceste localitati se instituie masuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:- Activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se desfasoara numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii;- Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte in spatii inchise este interzisa;- Se interzice organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private, sau a altor evenimente culturale;- Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) atat in spatii deschise, cat si inchise (saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de evenimente, terase, etc);- Se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private;- Se interzice circulatia in interiorul localitatilor pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri;- Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalul orar 23:00-05:00, cu urmatoarele exceptii:deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate si amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente;deplasarea in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, este interzisa;- Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati;- Pe perioada in care activitatea operatorilor economici mentionati anterior este restrictionata sau inchisa este permisa prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective;- In interiorul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri, precum si a activitatii barurilor, cluburilor si discotecilor;- Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;-Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci;- Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa;Pe timpul noptii, in intervalul orar 23:00-05:00, deplasarea este permisa in anumite conditii, iar persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere."La nivelul U.A.T. Alba Iulia, Blaj, Sebes, Abrud si Ciugud, unde rata de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS-COV-2 este ridicata, institutiile cu atributii in domeniu, reprezentate in Grupa de coordonare si a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a masurilor de limitare a raspandirii COVID-19, vor intensifica activitatile de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 in spatiile publice exterioare, piete si mijloacele de transport in comun, cu accent pe purtarea corecta a mastii de protectie faciala si respectarea distantarii fizice", se mai arata in decizia CJSU Alba.