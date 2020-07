Alerta de noi focare de COVID-19. In India numarul de cazuri a trecut de un milion

India a declarat, vineri, 17 iulie, ca a depasit 1 milion de cazuri, fiind a treia tara dupa Statele Unite si Brazilia, cu peste 25.000 de decese. Numarul de cazuri in Brazilia a trecut de 2 milioane confirmate si 76.000 de morti . In medie, in Brazilia sunt cate 1.000 de victime pe zi.Situatia Indiei a determinat ingrijorare la nivel international din cauza imposibilitatii tarii de a face fata unui val care va suprasolicita sistemul slab de sanatate din tara.In centrul tehnologic din Bangalore, Guvernul a impus carantinarea regiunii timp de o saptamana, dupa ce cazurile au crescut exponential.