Profesorul Alexandru Rafila: "Inceperea scolii, un motiv pentru care numarul de cazuri nu va scadea"

"Pana la sfarsitul anului, cu siguranta, nu vom avea o scadere a numarului de cazuri. (...) Din cauza reinceperii multor activitati, inclusiv a scolilor - sunt peste 2.000.000 de elevi care se reintorc in scoli, incep sa calatoreasca, interactioneaza. Si urmeaza dupa aceea sezonul rece. Stiti bine ca acesta este un sezon in care transmiterea infectiilor respiratorii este favorizata, lumea isi desfasoara activitatea mai mult in spatii inchise, expunerea prelungita la frig favorizeaza o scadere a rezistentei imunitatii.Biroul regional pentru Europa chiar mentioneaza lunile noiembrie si decembrie ca doua luni care ar putea sa fie problematice", a spus profesorul Alexandru Rafila vineri seara, la Antena 3 Alexandru Rafila a spus ca are incredere ca vaccinul contra COVID-19 va fi sigur, dar ca eficienta lui ramane de vazut. In plus, a discutat despre posibilitatea de a exista mai multe tipuri de vaccinuri, cum ar fi unul pentru copii diferit de cel pentru varstnici."Cand sunt testate, cand se fac studiile clinice, se aleg diverse grupe de varsta si este posibil ca si modul de administrare sa fie diferit", a explicat Rafila.