Alexandru Rafila: Cred ca la sfarsitul lunii decembrie vor fi peste 10,000 de cazuri pe zi

"Cazurile noi care apar aduc alte cazuri noi, tot mai multe. Probabil, spre sfarsitul lunii decembrie, in limita altor masuri, cred ca numarul de cazuri va inregistra unul cu 5 digiti, adica vor fi cel putin 10.000 de cazuri pe zi", a afirmat, la Digi24, reprezentantul Romaniei la OMS.Alexandru Rafila a adaugat si faptul ca situatia de ATI este critica, lucru cu un impact direct asupra capacitatii de control a ratei mortalitatii."Nu vreau sa dau nicio cifra pentru ATI, dar, la numarul acesta de cazuri, capacitatea de la Terapie Intensiva este sigur depasita. Iar asta are consecinta directa in ceea ce priveste mortalitatea". Rafila a mai precizat si ca modelul german de combatere a raspandirii virusului este cel mai bun, in ciuda unei caracteristici distincte a acestuia, faptul ca "paradoxal instituie masuri de limitare a activitatilor economice, sociale, dar lasa scolile deschise"."E putin dur ceea ce spun, dar chiar sunt afectat de ceea ce spun, pentru ca ma gandesc la aceasta varianta si nu stiu cum putem sa o evitam decat daca eventual urmam un model care vad ca este aplicat in Franta, chiar si in Germania - mai degraba poate modelul din Germania - care, paradoxal, instituie masuri de limitare a activitatilor economice, sociale, dar lasa scolile deschise, un lucru pe care eu personal il agreez", a explicat Rafila.Romania a inregistrat 6.546 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, bilantul total al infectarilor ajungand astfel la 235.586. In ultima zi au murit 103 de pacienti, iar 917 sunt internati la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 36.335 de teste.