Alexandru Rafila, despre cauzele deceselor in masa provocate de coronavirus in India: conditiile precare si accesul extrem de limitat la servicii de sanatate

"Eu nu cred ca este o transmitere comunitara, nu avem niciun fel de dovada in acest sens. Mai mult, vreau sa va spun ca si aceste 5 cazuri care au fost diagnosticate la Brasov de catre laboratorul de la Sfantul Gheorghe nu prezinta decat una dintre cele doua mutatii, care sunt caracteristice acestei noi tulpini indiene. Saptamana viitoare probabil vom afla mai multe informatii de la Institutul Cantacuzino, care a primit 4 din cele 5 tulpini diagnosticate la Sfantul Gheorghe", a spus Rafila, la B1 TV Potrivit lui Alexandru Rafila, in India "este dominanta tulpina din Marea Britanie, iar numarul mare de cazuri inclusiv mortalitatea se datoreaza conditiilor precare si accesului extrem de limitat la servicii de sanatate". Institutul National de Sanatate Publica a anuntat joi ca un laborator de analize din orasul Sf. Gheorghe a identificat o varianta "indiana", B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna.La data recoltarii, 26.04.2021, cazul era simptomatic (tuse), cu forma clinica usoara. Persoana s-a prezentat la laborator pentru recoltare la cerere.Conform INSP, varianta mentionata difera de cea identificata initial de PHE England care ar fi generat situatia epidemiologica actuala din India.Totodata, Ministerul Sanatatii anunta ca este in curs de investigare un focar de SARS-CoV-2 in randul unor lucratori in constructii din Colonia Bod, jud. Brasov. Este vorba despre opt persoane sosite din India. Cinci persoane au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2, iar alte trei persoane sunt testate negativ.