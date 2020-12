Alexandru Rafila: Nu e o tulpina neaparat noua, ea circula din 20 septembrie

"Nu e o tulpina neaparat noua, ea circula incepand cu data de 20 septembrie cand a fost primul pacient diagnosticat si tipizat aceasta tulpina incat in momentul de fata se cunoaste destul de bine. Ramane de vazut daca campania de vaccinare va fi suficient de rapida incat sa opreasca o transmitere excesiva pentru ca pana la urma asta este problema cu noua tulpina", a afirmat Alexandru Rafila.Intrebat daca vaccinul acopera si aceasta noua tulpina, Rafila a raspuns: "Teoretic, da, nu exista elemente care sa arate ca anticorpii neutralizanti fata de virusurile circulante pana in acest moment, inclusiv fata de aceasta tulpina, nu ar fi eficient, dar pentru ca este de putin timp la dispozitia cercetarilor, ramane de vazut daca si efectul neutralizant, protector al anticorpilor ramane la fel de bun si in cazul acestei tulpini".Rafila a fost intrebat, de asemenea, luni, 21 decembrie, de jurnalisti, daca PSD il sustine pe Ludovic Orban pentru presedintia Camerei Deputatilor. "PSD va sustine respectarea algoritmului respectat in urma acestor alegeri, unul din trei parlamentari sunt din PSD, ocuparea pozitiilor de conducere, inclusiv de presedinti ai comisiilor de resort ale Parlamentului trebuie sa tina foarte clar cont de votul cetatenilor, iar in fruntea comisiilor sa fie totusi persoane specializate care inteleg despre ce este vorba si pot sa raspunda nevoilor Parlamentului in ceea ce priveste promovarea diverselor legi pe care Parlamentul le poate da in fiecare sector de activitate", a declarat luni, Alexandru Rafila.Citeste si: Franta incepe campania de vaccinare contra COVID-19 in mai putin de o saptamana. Cine sunt primii care se vor vaccina