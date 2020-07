Alexandru Rafila, despre pozitivii care se externeaza: Sper din tot sufletul sa nu se duca pe litoral sau in cluburi. Atunci discutam de iresponsabilitate totala

"Depinde foarte mult de responsabilitatea acelor persoane externate voluntar. Pentru ca daca ele se izoleaza la domiciliu si nu intra in contact cu alte persoane, sigur ca nu ar avea probabil un efect foarte important asupra sanatatii publice, dar trebuie sa nu excludem faptul ca ei ar putea sa fie la risc din punct de vedere al evolutiei, care uneori este imprevizibila. Faptul ca sunt in continuare pozitive si poate si simptomatice le poate pune viata in pericol. Este o optiune individuala. Ne referim la o lipsa de legislatie in ce privete reglementarea izolarii pacientilor. Dar trebuie sa observam pe de o parte impactul asupra sanatatii publice care ar putea fi limitat daca ei sunt responsabili si nu au diverse initiative care sa expuna alte persoane la infectare. Si, bineinteles, impactul asupra sanatatii acestor persoane", a declarant Alexandru Rafila.Referitor la imaginile cu aglomeratia de pe litoral si din cluburi, profesorul spune ca totul tine de responsabilitatea fiecaruia. "Sper din tot sufletul ca nu o sa se ajunga ca acele persoane care au fost externate fiind in continuare pozitive sau simptomatice sa se duca pe litoral sau in cluburile capitalei. Atunci discutam de iresponsabilitate totala. Daca se va produce un astfel de caz sau mai multe, putem discuta de o problema serioasa. Daca se vor izola la domiciliu, nu va avea un afect asa de important asupra sanatatii publice. In ceea ce priveste comportamentul general avem de lucru. Stiti bine ca sunt persoane asimptomatice si, in lipsa distantarii fizice, boala se poate transmite daca suntem in contact prelungit cu aceste persoane", a mai spus Rafila.Cat priveste cresterea numarului de cazuri, reprezentantul OMS spune ca trebuie observata cu atentie si ca nu e neaparat vorba despre un varf al numarului de cazuri. "Daca ne apropiem de un nou varf pana la urma am putea sa consideram e bine, ca se opreste cresterea. Daca atingi un varf, dupa aceea punctul urmator este de descrestere. Sper sa fie asa, sa intram intr o perioada de descrestere, dar lucrul acesta nu se poate intampla mai devreme de cateva saptamani si doar daca reusim sa incheiem aceasta abordare diferita in zona publica in ceea ce priveste aceasta afectiune incat sa dam destul de multa coerenta mesajelor pe de o parte si increderea oamenilor ca daca reusesc sa respecte acele cateva masuri, lucrurile pot reintra in normal. Sigur ca lucrul asta nu este suficient. El trebuie coordonat cu autoritatile de sanatate publica si aici sunt doua aspecte diferite. Sigur ca exista cateva judete din tara unde nu se inregistreaza cazuri noi. Situatia aceasta ar trebui mentinuta acolo printr-o supraveghere foarte atenta a posibilelor cazuri care pot sa apara.Ar trebui actionat mai intens si ajutate judetele unde se exista focare si unde se inregistraza un numar mare de cazuri raportat la alte judete din sudul tarii si in municipiul Bucuresti", a declarant, pentru Digi24 , Alexandru Rafila.