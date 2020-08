Alexandru Rafila: In urmatoarele saptamani ne asteptam sa avem o crestere mai rapida a cazurilor de terapie intensiva si a mortalitatii. Este important ca sistemul sanitar sa fie pregatit pentru aceasta evolutie predictibila

Alexandru Rafila a declarat luni seara, la Digi24 , ca statisticDe asemenea, el a mai aratat ca exista un decalaj intre cresterea numarului de imbolnaviri si cresterea numarului de cazuri grave, pentru ca un pacient nu are nevoie chiar de a doua zi de terapie intensiva, boala se agraveaza in timp. Tocmai de aceea,"E un decalaj intre cresterea numarului de cazuri noi si cresterea numarului de cazuri de terapie intensiva si de mortalitate. Pentru ca un om care se imbolnaveste nu intra de a doua zi la ATI, boala se agraveaza in timp. In urmatoarele saptamani ne asteptam sa avem o crestere mai rapida a cazurilor de terapie intensiva si a mortalitatii. Daca am 1.200 de cazuri zilnic, ecoul acestor cazuri se intregistreaza dupa o perioada", a explicat Alexandru Rafila.El a spus caAlexandru Rafila a mai aratat ca este normal ca numarul de cazuri noi de coronavirus sa ramana ridicat chiar si la mai putine teste efectuate in weekend, pentru ca in weekend se testeaza in principal persoanele suspecte sau simptomatice, in timp ce, in cursul saptamanii, se fac de doua ori mai multe teste, majoritatea la cerere, dintre care se descopera un caz la o mie de teste.