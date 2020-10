Alexandru Rafila: "Nu putem astepta sa avem 3.000 de persoane la ATI. Lucrurile acestea trebuie la un moment dat oprite"

"Este evident ca aceasta crestere se datoreaza numarului de cazuri inregistrate acum o saptamana, cand am depasit 3.000 de cazuri, era de asteptat ca peste o saptamana sa creasca numarul de cazuri in ATI. Azi, numarul cazurilor noi incepe cu 4, daca in decursul saptamanii vom avea valori in jur de 4.000-4.500, vom vedea un nou salt peste o saptamana in sectiile de ATI", a declarat Alexandru Rafila la Digi24.Pentru a nu se ajunge la cifra vehiculata de unii specialisti de 3.000 de pacienti internati la Terapie Intensiva, Alexandru Rafila spune ca trebuie intervenit cu masuri ferme."Lucrurile acestea trebuie la un moment dat oprite. Nu putem sa asistam la blocarea sistemului de sanatate. Nu blocarea in sine este periculoasa, ci faptul ca acest lucru se soldeaza cu victime in randul pacientilor, in randul celor care nu au acces la servicii de sanatate. Nu putem astepta sa avem 3.000 de persoane in sectiile de terapie intensiva. Nu avem aceste paturi pentru pacientii infectati COVID si daca se ajunge intr-o astfel de situatie, ei vor fi internati, dar nu in sectiile de terapie intensiva.O sa trebuiasca sa vedem care sunt sursele cazurilor noi, pentru ca vorbim despre o transmitere comunitara, dar sunt niste activitati care genereaza aceste cazuri si acele activitati trebuie, pentru un interval de cel putin doua saptamani, reduse la minimum si in felul acesta putem spera intr-o oprire. Adica, nu putem sa mai asteptam, dupa parerea mea. Nu cred ca sunt importante calculele care se fac la populatia rezidenta sau la populatia de la INS. Este important sa iti dai seama ca este un trend crescator care continua cam de mult timp si perioada aceasta de stabilizare a numarului de cazuri devine tot mai scurta. Adica, avem doua-trei zile cu 3.000 de cazuri, dupa care in saptamana care urmeaza o sa observam o crestere evidenta. Aceste cresteri succesive pun in pericol sistemul de sanatate", a spus Rafila.Afirmatiile acestuia vin dupa ce autoritatile au raportat miercuri, 14 octombrie, 4.016 cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 31.318 teste. In plus, cifra pacientilor aflati in stare grava la ATI a ajuns si ea la un nivel fara precedent: 686, in crestere de la 651, cifra confirmata marti.