Alexandru Rafila: Nu este exclus ca in aceasta saptamana sa inregistram 2.000 de cazuri pe zi

Alexandru Rafila a declarat, miercuri, la Digi 24, ca a fost ingrijorat de cifrele vazute la raportarea testelor facute duminica."Sunt ingrijorat de cifrele pe care le-am vazut la raportarea testelor efectuate duminica, cand pe de o parte am avut un record pentru o zi de duminica, peste 1.200 de cazuri pozitive si am avut 20% dintre probele testate pozitive ceea ce ma face sa cred ca suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa si nu este exclus ca in aceasta saptamana sa inregistam acea cifra la care toata lumea face referire, 2.000 de cazuri, pentru ca in mod evident am avut o crestere in cele doua saptamani care au trecut cu peste 1.700 de cazuri in cateva zile si este de asteptat ca pe masura ce nivelul probelor, procentul probelor pozitive creste sa avem si in aceasta saptamana o evolutie in acelasi sens", a afirmat Rafila.El a fost intrebat ce se poate face daca nu mai sunt locuri in spitalele COVID din Bucuresti."Departamentul pentru Situatii de Urgenta, care coordoneaza la nivel national repartitia persoanelor bolnave care au nevoie de Terapie Intensiva, va gasi o solutie pentru un timp, daca numarul acestor cazuri totusi ramane limitat. Se pot si se fac lucrurile astea, au fost transferati cu ambulante, chiar cu avionul persoane care au nevoie de asistenta de Terapie Intensiva in alte orase care aveau locuri disponibile, dar lucrul acesta o sa devina tot mai dificil pe masura ce capacitatea se apropie de un nivel maxim. Avem ocupat cam 55% din capacitate, e in jur de 1.000 de paturi de Terapie Intensiva pentru pacientii COVID, daca acest procent va continua sa creasca intr-un ritm accelerat atunci pot aparea probleme foarte serioase si trebuie o realocare a paturilor existente petnru alte tipuri de patologii, lucrurile se complica si din cauza asta sper sa fim suficient de intelepti si de precauti sa nu repetam o experienta prin care au trecut tari ca Italia sau Franta sau Spania", a explicat reprezentantul Romaniei la OMS.