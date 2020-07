Alexandru Rafila: Sunt de acord cu obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise

"Sunt de acord cu obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise, acolo unde distantarea fizica nu este posibila -in zonele si intervalele de timp indentificate de autoritatile locale. (...) Relatia cetateanului cu autoritatea locala este mai stransa decat cu cea centrala. E foarte important cum este transmis acest mesaj. Oamenii trebuie sa inteleaga ca a purta masca in spatii deschise aglomerate, cum ar fi pietele, de exemplu, este spre binele lor. (...) Toate lucrurile astea trebuie repetate, dar nu foarte mult, cu masura, pentru a nu deveni obositoare. (...) Daca ti se spune ceva prea des, nu mai auzi", a spus prof.dr. Alexandru Rafila, luni seara, la Digi24, in emisiunea lui Cosmin PrelipceanuDr Rafila a subliniat ca trebuie gasite cai de comunicare, astfel incat oamenii sa inteleaga ca specialistii si autoritatile le sunt parteneri."Trebuie gasite cai de comunicare, astfel incat oamenii sa inteleaga ca autoritatile le sunt parteneri, nu suntem doua tabere. Discutia trebuie depolitizata si toti sa vorbim pe aceeasi voce, specialisti si autoritati , pentru a castiga increderea oamenilor. (...) Trebuie explicat ca masurile sunt luate pentru comunitatea respectiva si nu impotriva ei.pentru asta e nevoie ca vocea specialistilor sa fie preluata, sprijinita de toate autoritatile locale (primari, preoti), fara exceptie. Daca nu vorbim toti pe aceeasi voce, apare neincrederea si polarizarea societatii", a mai spus Alexandru Rafila.In ce priveste numarul de paturi ATI, dr. Rafila a spus ca nu este suficient sa ai multe paturi ATI."Paturile ATI sunt esentiale, da, dar o crestere a numarului de paturi, fara personalul aferent, nu rezolva nimic."Deasemenea, el a amintit necesitatea preventiei, singura in masura sa ne fereasca de o criza majora."Trebuie pus accent pe preventie, sa ne aparam din timmp. Nu trebuie sa ajungem in criza. Sunt foarte multe de facut, nu le putem trece decat cu incredere si solidaritate".Intrebat fiind daca reinfectarile cu coronavirus sunt posibile, dr. Rafila a raspuns ca inca nu sunt documentate suficient."Au fost raportate reinfectari, dar deocamdata nu sunt documentate suficient. Oricum, pana acum, sunt foarte rare"