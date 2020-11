Alexandru Rafila: Trebuie sa ajungem la 100.000 de teste zilnic

"Nu exista o coordonare a DSP care sa poata sa identifice toate persoanele infectate, sa faca anchetele epidemiologice pentru un numar asa mare de persoane. Daca nu reusim acest lucru, infectia va continua sa se raspandeasca in comunitate. Raportarea cazurilor de infectie in sistem european se face numai dupa confirmarea unui caz prin test PCR.Noi ne gasim intr-o situatie in care se testeaza tot mai multi pacienti. Important nu este numai sa crestem numarul acestor teste, dar trebuie sa fim siguri ca aceste teste care se efectueaza sunt de calitate", a declarat Rafila.Reprezentantul Romaniei la OMS considera ca, la nivel national, ar trebui sa se efectueze zilnic in jur de 100.000 de teste pentru ca situatia sa fie tinuta sub control."La situatia actuala, in Romania, capacitatea trebuie sa creasca substantial. Trebuie sa testam peste 80.000 si 100.000 de teste zilnic. Exista probleme in weekend, stiti bine ca se testeaza mai putin in weekend."Totodata, Rafila a mentionat ca "o scadere exponentiala de peste 3% din totalul testelor efectuate" ar fi un indicator al ameliorarii situatiei epidemice.