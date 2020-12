Alianta Pfizer/BioNTech cere autorizarea conditionata a vaccinului anti-COVID in UE si spera sa-l poata distribui pana la sfarsitul lunii

"Cererea oficiala" a fost depusa la EMA luni, a anuntat intr-un comunicat compania germana BioNTech, asociata cu laboratorul american Pfizer, dupa ce rezultatele testelor clinice la scara mare au aratat o eficienta de 95% a vaccinului lor.Alianta a depus deja astfel de cereri in Statele Unite si Marea Britanie."Stim de la inceputul acestei calatorii ca pacientii asteapta si suntem pregatiti sa expediem doze de vaccin impotriva covid-19 imediat ce ne-o va permite autorizarea", a anuntat intr-un comunicat CEO-ul Pfizer Albert Bourla.Alianta se afla in concurenta cu firma americana Moderna, care a anuntat luni ca a cerut atat EMA, cat si FDA, autorizarea de urgenta a vaccinului sau.EMA, cu sediul la Amsterdam, a anuntat ca ar putea evalua vaccinul BioNTech-Pfizer pana cel mai tarziu la 29 decembrie, iar vaccinul Moderna pana la 12 ianuarie, scrie Deutsche Welle.Vaccinul Moderna poate fi pastrat la o temperatura de minus 20 de grade Celsius, in timp ce vaccinul Pfizer se pastreaza de minus 70 de grade Celsius.Pe de alta parte, ministrul german al Sanatatii Jens Spahn a anuntat ca Guvernul german intentioneaza sa vaccineze impotriva covid-19 - incepand din ianuarie - persoanele cele mai vulnerabile, relateaza DW."Este adevarat, iar noi am spus-o mereu, lunile reci de irana, in care stam mai mult timp inauntru, vor fi partea cea mai dificila. Este valabil pana la sfarsitul iernii", a declarat pentru Deutschlandfunk Spahn.Vaccinul urmeaza sa fie administrat de catre personal medical, in cadrul unor echipe mobile, la centre speciale de vaccinare.Persoanele vulnerabile, medicii si personalul medical urmeaza sa fie vaccinati primii.Spahn anunta luna trecuta ca Germania urmeaza sa primeasca 100 de milioane de doze de vaccin BioNTech/Pfizer.