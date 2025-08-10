Alte 67 de persoane de pe nava de croaziera din Japonia sunt infectate cu coronavirus

Alte 67 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus pe nava Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, a declarat ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato.

Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218 fusesera depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Sambata, SUA a anuntat ca urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus.

Washingtonul a precizat ca va trimite un avion duminica, adaugand ca aceste persoane vor trebui sa stea in carantina inca 14 zile, la sosirea lor in SUA.

