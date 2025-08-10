Alte 67 de persoane de pe nava de croaziera din Japonia sunt infectate cu coronavirus

Sambata, 15 Februarie 2020, ora 13:11
2931 citiri

Alte 67 de persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus pe nava Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, a declarat ministrul japonez al Sanatatii, Katsunobu Kato.

Pe nava aflata in carantina din 3 februarie, din 3.700 de persoane aflate la bord, deja 218 fusesera depistate pozitiv cu noul coronavirus.

Sambata, SUA a anuntat ca urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus.

Washingtonul a precizat ca va trimite un avion duminica, adaugand ca aceste persoane vor trebui sa stea in carantina inca 14 zile, la sosirea lor in SUA.

Vezi si Primul roman infectat cu coronavirus. Se afla pe nava de croaziera din Japonia

Ministrul Economiei, acid împotriva serviciilor după explozia de la Cugir. Nu exclude un sabotaj: „Este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe”
Ministrul Economiei, acid împotriva serviciilor după explozia de la Cugir. Nu exclude un sabotaj: „Este inacceptabil să îți bubuie 146.000 de cartușe”
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat sâmbătă, 9 august, că așteaptă concluziile serviciilor de informații și ale procurorilor în dosarul exploziei de la fabrica de armament din...
Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”
Ce impact ar mai avea soluționarea dosarului Revoluției după moartea lui Ion Iliescu și după ani de tergiversări. „S-ar putea să nu se finalizeze niciodată”
Evenimentele din decembrie 1989, cunoscute drept Revoluția Română, au lăsat în urmă peste o mie de morți și peste 4.000 de răniți, conform datelor oficiale. În acest context, imediat...
#diamond princess nava japonia coronavirus , #coronavirus
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un car de nervi! Decizia luata de Alex Chipciu, la cateva minute dupa U Cluj - Petrolul 1-1
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prabusit in Arad a fost filmata. Altar de flori si lumanari la locul tragediei
Adevarul.ro
De ce sunt romanii "spaima ghizilor" din Egipt. "Nu ascultati, contraziceti, vorbiti peste noi, nepoliticosi"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Temperaturi extreme azi, 10 august. Canicula revine în forță. Zona din România care va fi cea mai răcoroasă
  2. Surpriză pentru Putin. Trump ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska
  3. Artistul palestinian Saint Levant, mesaj emoționant la Summer Well: „Mă simt foarte mândru și fericit să văd atâtea steaguri palestiniene printre voi” VIDEO
  4. Momentul în care un șofer întoarce pe autostradă și face accident. Imagini cu impactul de pe A1 VIDEO
  5. Proteste uriașe împotriva lui Netanyahu. Peste 100.000 de israelieni au ieșit în stradă pentru a se opune ocupării totale a Fâșiei Gaza FOTO VIDEO
  6. Grijă mare la piscinele de pe litoral. Amenzi usturătoare aplicate de ANPC pentru întreținere necorespunzătoare
  7. Cum ar putea fi pierdută „centura fortificată” strategică a Ucrainei sub presiunea cererilor lui Putin
  8. La Timișoara au început lucrările la „Traseul Revoluției”, un circuit interactiv prin zonele în care s-au desfășurat momente decisive ale luptei pentru libertate din decembrie 1989
  9. Președintele cu care Vladimir Putin a avut „confesiuni” înainte să se vadă cu Donald Trump. Se află într-un conflict deschis cu președintele american
  10. Concluziile întâlnirii de criză prezidate de JD Vance dintre Ucraina și aliați. „Linia frontului nu este o graniță"