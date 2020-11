Alte doua modele de masti de protectie, neconforme. Cum arata produsele de care trebuie sa se fereasca romanii

Paul Anghel, seful Directiei GeneraleControl si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din ANPC , postat pe Facebook detalii legate de cele doua produse, potrivit adevarul.ro "Masca (foto jos) este prezentata ca oferind o functie de protectie ridicata ("capacitate de filtrare ridicata", "ajuta la filtrarea a pana la 90 % din bacterii", "ideal pentru utilizarea asistentei medicale la domiciliu").Cu toate acestea, aceste afirmatii nu sunt sustinute de dovezi. In absenta unei dovezi a eficientei acestor masti, acest lucru ar putea crea un sentiment de siguranta fals fata de purtator si, prin urmare, nu ar putea proteja in mod corespunzator daca nu sunt combinate cu masuri suplimentare", se arata in alerta emisa de Luxemburg in sistemul RAPEX."Capacitatea totala de filtrare a mastii este insuficienta (valoare medie masurata ≤ 72,90 %), iar masca nu se adapteaza corespunzator la fata.In consecinta, o cantitate excesiva de particule sau de microorganisme poate trece prin masca, sporind riscul de infectie in cazul in care nu este combinata cu masuri de protectie suplimentare./produsul/produsul nu respecta Regulamentul privind echipamentele individuale de protectie si standardul european relevant EN 149", se arata in alerta emisa de Belgia.