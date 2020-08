Alti sase batrani de la azilul Sfintii Constantin si Elena din Costesti au fost confirmati cu noul coronavirus. Bilantul persoanelor infectate se ridica la 17

Potrivit Directiei Judetene de Sanatate Publica, toate cele sase confirmari venite marti sunt in randul beneficiarilor, persoane cu varste cuprinse intre 65 si 99 de ani.Cu cele sase noi imbolnaviri, in azilul din localitatea Costesti sunt 17 persoane infectate: 13 sunt persoane asistate, batrani cu multiple afectiuni, si 4 sunt angajati ai azilului care se afla in subordinea Primariei Costesti.Cei mai multi dintre acesti batrani nu pot fi transportati la Spitalul Judetean pentru investigatii , ei urmand sa fie monitorizati medical in incinta azilului.Batranii din azilul de la Costesti au varste cuprinse intre 65 si 99 de ani, toti cei 36 de asistati avand si alte afectiuni.In judetul Buzau, sunt inregistrate pana acum 1.620 de imbolnaviri cu coronavirus, fiind 39 de cazuri noi confirmate marti. De asemenea, 989 dintre bolnavi au fost externati iar 43 de persoane au decedat.Sapte focare de coronavirus sunt active, in acest moment, in judetul Buzau: doua in aziluri de batrani, doua in Spitalul Judetean, in sectia de Neonatologie a Maternitatii si unul la ATI, un alt focar este la ISU Buzau iar doua la societati din municipiu.Citeste si: