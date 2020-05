22 decese anuntate azi in Romania cauza COVID-19, bilantul urca la 961 de morti UPDATE

UPDATE 19:02

In jurul orei 11:00 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat decesul a 6 persoane, iar la 12:30 pentru alte 7 persoane. Putin inainte de ora 19:00 au fost anuntate alte 9 decese.Pana acum, in Romania au fost facute 256.749 si 15.362 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.051 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 242 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.Intre timp, cu o 5 zile inainte de incheierea starii de urgenta, autoritatile pregatesc normele de relaxare. Vezi aici propunerile si cum vom merge la munca, la biserica, la salon sau in vacanta dupa 15 mai La nivel global a fost depasit pragul de 4,1 milioane de imbolnaviri, din care 1,4 milioane au fost cazuri declarate vindecate, iar peste 280.000 de oameni au murit.- Un barbat de 86 ani, din judetul Vaslui. A fost conformat in 5 mai si a murit pe 10 mai. Suferea de HTA oscilanta, atrofie corticala, dementa si tulburare organica de personalitate.- O femeie de 86 ani, din judetul Satu Mare. A fost confirmata pozititv in 24 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de neoplasm cap de pancreas stadiul IV si insuficienta hepato-renala.- O femeie de 47 ani, din judetul Alba. A fost confirmata in 28 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de adenocarcinom de col uterin, hipotiroidism posttiroidectomie, DZ tip II si obezitate grd. III, HTA grd. I.- Un barbat de 57 ani, din judetul Alba. A fost conformat in 7 mai si a murit pe 10 mai. Suferea de etilism cronic si sevraj acut.- O femeie de 82 ani, din judetul Dambovita. A fost confirmat in 21 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de DZ tip II, FiA paroxistica, HTA, boala Alzheimer.- O femeie de 87 ani, din judetul Galati. A fost confirmat in 25 aprilie si a murit in 9 mai. Suferea de dementa, HTA, FiA cronica cu alura ventriculara rapida, boala Alzheimer, tulburare psihotica.- Un barbat de 78 ani, din judetul Brasov. A fost confirmat in 28 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de HTA, insuficienta cardiaca, anemie, DZ tip II, boala Parkinson, hiperplazie de prostata.- Barbat de 75 ani, din judetul Brasov. Pe 5 mai a fost confirmat pozitiv, iar pe 9 mai a murit. Suferea de hidronefroza grd. III, sonda urinara permanenta, tumora benigna bronhii si pulmon, ICC, flutter atrial, hiperplazie de prostata, istoric personal de TBC.- Barbat de 68 ani, din judetul Suceava. A fost confirmat pe 5 mai si pe 9 mai a murit. Suferea de diabet zaharat tip II, BPOC, HTA, ischemie acuta de membru superior stang.- Femeie de 67 ani, din judetul Suceava. Pe 27 aprilie a fost confirmata pozitiv, iar pe 9 mai a murit. Suferea de diabet zaharat insulino-dependent.- Femeie de 62 ani, din judetul Sibiu. A fost confirmata pe 25 aprilie si a murit pe 10 mai. Suferea de boala cardiovasculara, HTA, sdr. depresiv.- Femeie de 46 ani, din judetul Bacau. A fost confirmata pe 29 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea de sindrom mielodisplazic, trombocitopenie secundara.- Barbat de 56 ani, din judetul Vrancea. A fost confirmat pe 7 mai si pe 9 mai a murit. Suferea de boala cardiovasculara, DZ tip II insulino-dependent.- Un barbat de 74 de ani din judetul Neamt. A fost confirmat cu coronavirus pe 7 mai si a murit a doua zi, pe 8 mai. Suferea si de o boala renala cronica.- Un barbat de 80 de ani din judetul Neamt. A primit rezultatul pozitiv pentru COVID-19 pe 7 mai si a murit pe 9 mai. Suferea si de bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC) si neoplasm bronhopulmonar.- Un barbat de 79 de ani din judetul Cluj. A murit pe 8 mai iar rezultatul pozitiv pentru COVID-19 a venit pe 9 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, diabet zaharat si o tumora la prostata.- Un barbat de 80 de ani din judetul Cluj. A fost confirmat pozitiv cu COVID-19 pe 9 mai, zi in care a si murit. Suferea si de dementa senila avansata.- Un barbat de 74 de ani din judetul Mures. A fost confirmat pozitiv pe 6 mai si a murit pe 10 mai. Suferea si de hipertensiune arteriala, o boala cardiovasculara, hepatita cronica cu virus C, o boala cronica neurologica, o boala renala si adenom de prostata.- O femeie de 52 de ani din judetul Arges. A fost confirmatata cu COVID-19 pe 4 mai si a murit pe 10 mai. Suferea si de neoplasm de col uterin, poliartrita reumatoida, insuficienta renala cronica si anemie secundara.- Un barbat de 72 de ani din judetul Botosani. A fost confirmat pozitiv pe 12 aprilie si a murit pe 9 mai. Suferea si de bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC), neoplasm bronhopulmonar si o boala cardiovasculara.- Un barbat de 80 de ani din judetul Suceava. A fost confirmat pe 1 mai si a murit pe 10 mai. Suferea si de o boala renala cronica std. V pentru care facea hemodializa, insuficienta cardiaca, cardiopatie ischemica, aritmie extrasistolica si o tumora esofagiana.- O femeie de 61 de ani din judetul Iasi. A fost confirmata pe 1 mai cu COVID-19 si a murit pe 9 mai. Suferea si de Sindromul Down, atrofie cerebrala, leucoaraioza si retard mintal grav.