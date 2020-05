Am trecut de 5 milioane de cazuri de COVID-19 la nivel mondial. OMS e ingrijorata de numarul mare de infectari in tarile sarace

Ziare.

com

OMS a anuntat inregistrarea a 106.000 de noi cazuri de infectie cu coronavirus in ultimele 24 de ore, cele mai multe produse in interval de 24 de ore de la inceputul epidemiei."Avem inca mult de parcurs pana vom iesi din aceasta pandemie", a declarat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Suntem foarte ingrijorati cu privire la cresterea numarului de cazuri in tarile cu venit mic si mediu", a adaugat el."Am atins borna tragica de 5 milioane de cazuri", a declarat si Dr. Mike Ryan, seful programului de urgenta al OMS.OMS a fost criticata de presedintele american Donald Trump pentru modul in care a tratat aceasta epidemie la inceput si pentru ca a favorizat China. Recent, Trump a amenintat chiar ca SUA se vor retrage complet din OMS si isi vor inceta permanent finantarea.Directorul general al OMS a recunoscut ca a primit o scrisoare de la Trump dar a refuzat alte comentarii. "Raspunsul este simplu: am primit scrisoarea si o analizam", a spus el.Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai precizat ca este hotarat sa-si asume responsabilitatea pentru cele intamplate. OMS a anuntat deschiderea unei investigatii cu privire la raspunsul in fata pandemiei care a aparut din China la sfarsitul anului trecut."Am mai spus si mai spun ca OMS solicita o astfel de investigatie mai mult decat oricine altcineva. Trebuie facuta, iar atunci cand se va face trebuie sa fie una cuprinzatoare", a mai sustinut el despre aceasta ancheta, refuzand insa sa dea detalii cu privire la orizontul temporar in care ar putea fi lansata.