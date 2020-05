Am trecut de 990 de morti de COVID-19. Inca noua persoane au decedat, inclusiv un tanar de 31 de ani

Ziare.

Este vorba despre 2 femei si 7 barbati, iar numarul total al deceselor din tara noastra ajunge astfel la 991.Pana acum, in Romania, 15.588 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.245 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 255 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,2 milioane de imbolnaviri, iar peste 287.000 de oameni au murit.- un barbat, de 31 ani, din judetul Neamt, in cazul caruia prezenta virusului a fost confirmata pe 25 aprilie. El a murit pe 11 mai si suferea de obezitate si schizofrenie.- o femeie, de 72 ani, din judetul Sibiu. Rezultatul pozitiv a venit pe 11 mai, zi in care a si murit. Femeia suferea de fibrilatie atriala, insuficienta ventriculara stanga si insuficienta cardiaca NYHA III-IV.- un barbat, de 47 ani, din judetul Constanta, in cazul caruia rezultatul pozitiv a venit pe 14 aprilie si care a murit pe 11 mai. El suferea de pneumonie acuta.- un barbat, de 71 ani, din judetul Galati. Rezultatul pozitiv a venit pe 18 aprilie si a murit pe 11 mai. El suferea de hepatita cronica, neoplasm pancreatic si insuficieta renala.- un barbat, de 70 ani, din judetul Mures, care a primit confirmarea pe 29 aprilie si a murit pe 11 mai. Acesta suferea de insuficienta cardiaca, hipertensiune arteriala, diabet zaharat tip II, boala renala cronica, accident vascular cerebral in antecedente.- un barbat, de 74 ani, din judetul Timis, care a primit confirmarea pe 9 mai si a murit dupa doua zile, pe 11 mai. El suferea de hipertensiune arteriala, insuficienta renala cronica, dializa.- un barbat, de 73 ani, din judetul Timis. Rezultatul pozitiv a fost primit pe 29 aprilie si a murit pe 12 mai. El suferea de boli precum hipertensiune arteriala, bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC) si scleroemfizem pulmonar.- un barbat, de, din judetul Salaj, care a primit confirmarea pe 29 aprilie si a murit pe 12 mai.- o femeie, de 72 ani, din judet Salaj, care suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat si insuficienta renala cronica. Ea a primit rezultatul pozitiv pe 2 mai si a murit pe 12 mai.A.G.