Ambasadorul SUA: Ar trebui sa putem, intr-un final, sa lasam Covid-19 in urma si sa ne axam pe reconstruirea vietilor

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, spune ca anul 2020 a fost marcat de durere, dar ca toti "trebuie sa ne umplem inimile de speranta, acum cand se apropie de sfarsit"."Avand in vedere ca am avut multe obstacole de depasit anul acesta - unii intr-o mai mare masura decat altii - cu totii ar trebui sa ne umplem inimile de speranta, acum cand anul 2020 se apropie de sfarsit. In ultimul an, am resimtit durerea si discontinuitatea cauzate de o pandemie de proportii cu care lumea nu s-a mai confruntat de mai bine de 100 de ani. In prezent, am creat vaccinuri care ar trebui sa puna capat acestui flagel mondial.Pe scurt, ar trebui sa putem intr-un final sa lasam Covid-19 in urma noastra si sa ne axam pe reconstruirea vietilor si a economiilor tarilor noastre. 2021 va fi un an plin de bucurie si realizari construite pe fundatia creata in acest an extrem de dificil. Toti romanii ar trebui sa fie mandri de tot ceea ce au reusit sa realizeze in acest an pentru a asigura copiilor lor un viitor si mai bun in 2021", a transmis ambasadorul SUA.Potrivit acestuia, cea mai mare realizare a acestui an a fost transferul pasnic si democratic de putere catre un nou parlament si un nou guvern."Poporul roman si-a spus cuvantul si a ales libertatea si statul de drept in detrimentul aiurelilor mostenite de la nepotismul si coruptia comuniste. Acum, cu patru ani de stabilitate inainte, romanii vor avea posibilitatea sa isi reconstruiasca economia si infrastructura. Angajamentul Romaniei pentru pietele libere si dezvoltarea economica o va transforma in liderul european care poate si merita sa fie", a spus Adrian Zuckerman.Acesta sustine ca Romania a facut progrese uriase in aprofundarea relatiei bilaterale cu Statele Unite. "Nicicand aceasta nu a fost mai buna. Impreuna, am atins noi cote maxime in cooperarea noastra in domeniul militar si al securitatii, al dezvoltarii economice, energetice, agrare, in aplicarea principiului statului de drept, legislatiei 5G, aplicarii legii, luptei impotriva crimei organizate si a traficului de persoane.Aceste realizari au fost posibile datorita muncii asidue depuse de romani, a angajamentului fata de pietele libere, fata de statul de drept si a increderii in sine si in a face lucrul corect", a precizat diplomatul.Printre realizarile de anul acesta, ambasadorul SUA aminteste foaia de parcurs pe zece ani in materie de cooperare in domeniul apararii. "Conform acestui plan, Armata Romaniei este modernizata in toate privintele. De la avioane cu reactie noi, la elicoptere, vehicule militare, la sistemele de rachete de ultima generatie Patriot si HIMARS si, cel mai important, efective militare americane suplimentare detasate prin rotatie in Romania; in prezent, fortele de aparare ale Romaniei sunt un garant credibil al granitelor Romaniei", a transmis oficialul american.In opinia acestuia, alte realizari sunt acordul cu privire la reconditionarea unui reactor nuclear si construirea a doua reactoare noi la Cernavoda, un proiect de 8 miliarde de dolari, finantat de Banca de Import-Export a Statelor Unite (ExIm) sau cooperarea in domeniul extractiei gazelor naturale."Poporul roman nu ar trebui sa fie nevoit sa aiba un nivel de trai mai scazut decat populatiile din Vestul Europei. A venit vremea ca Romania sa prospere. A venit vremea ca poporul roman - toti romanii- sa isi imbunatateasca nivelul de trai. Competitia de pe piata libera va genera bunastare si prosperitate pentru toti, nu numai pentru urmasii cu conexiuni politice si interpusii fostilor comunisti", a mai spus Adrian Zuckerman.Acesta a adaugat ca este imperios necesar ca incetinirea economiei de catre coruptia endemica sa inceteze."Abilitatea celor cu conexiuni politice de a controla interesele de afaceri si de a limita concurenta pe piata libera trebuie sa inceteze. Numarul enorm de companii de stat din Romania, cel mai ridicat din Europa, trebuie sa faca subiectul privatizarii. Sunt esentiale transparenta si raspunderea in mediul de afaceri.Un mediu de afaceri stabil, predictibil, total transparent va stimula dezvoltarea, va atrage noi investitori si antreprenori si va crea o economie competitiva", a mai transmis ambasadorul SUA in mesajul adresat la finalul lui 2020, potrivit Mediafax.