VIDEO Amenda de 10.000 de lei pentru petrecerea de la Postavaru. Ce au descoperit politistii

"La data de 5 decembrie, in urma aparitiei in mediul online a unor imagini in care apareau mai multe persoane la o cabana situata in masivul Postavarul, politistii din cadrul Politiei Statiunii Poiana Brasov s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari in vederea stabilirii cu exactitate a starii de fapt. Astfel, cu ocazia activitatilor desfasurate, politistii au stabilit faptul ca nu au fost respectate prevederile Legii nr. 55/2020, motiv pentru care societatea comerciala in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda in valoare de 10.000 lei", a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Brasov.Conform sursei citate, administratorul cabanei va trebui sa dea socoteala si Inspectoratului Teritorial de Munca, dar si altor structuri ale IPJ Brasov si Politie Locale."Cu privire la rezultatul verificarilor au fost informati reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca Brasov, in vederea luarii masurilor legale, conform competentelor. De asemenea, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Brasov, precum si Politia Locala Brasov, efectueaza verificari conform competentelor, reprezentantii societatii in cauza fiind invitati la sediul acestor institutii in vederea verificarii documentelor societatii", a anuntat sursa citata.