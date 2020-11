Peste 1.000 de romani amendati intr-o singura seara pentru lipsa declaratiei pe propria raspundere. Valoarea sanctiunilor este uriasa

Evolutia numarului de amenzi date de la inceputul lunii noiembrie

Pe de alta parte, specialistii spun ca masurile restrictive ar fi trebuit aplicate mult mai devreme. In prezent pandemia fiind scapata de sub control de autoritati.In noaptea de luni spre marti, 10 noiembrie, numai pentru ca nu au avut la ei declaratie pe proprie raspundere peste 1.000 de romani au fost sanctionati de politie Insa acestea nu sunt singurele amenzi aplicate de oamenii legii, in ultima zi.Conform raportului Grupului de Comunicare Strategica, "ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 9 noiembrie a.c.,de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.111.531 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 4 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal".In data de 8 noiembrie, politistii si jandarmii au aplicat nu mai putin de 8.487 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.455.795 de lei pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, au fost constatate doua infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Pe 7 noiembrie, oamenii legii au datde sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.422.800 de lei, la Legea 55 si au constatat sase infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Vineri, 6 noiembrie, au fost aplicate 8.145 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.177.275 de lei, la Legea 55 si au fost facute sase dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilorPe 5 noiembrie au fost aplicate 8.334 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.057.005 lei si au fost facute sapte dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.In 4 noiembrie au fost date 8.177 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.065.695 de lei, la Legea 55 si au fost facute sapte dosare penale pentru zadaricirea combaterii bolilor.Pe 3 noimbrie, politistii au dat 7.062 de amenzi, in valoare de 930.022 de lei, la Legea 55 si au fost constatate cinci infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.In data de 2 noiembrie, au fost date 7.062 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 930.022 de lei, la Legea 55. Cinci persoane s-au ales cu dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.In prima zi a lunii noiembrie, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat 7.844 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.511.400 de lei.De asmenea, au fost cosntatate nu mai putin de 11 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Cele mai intalnite abateri, spun politistii sunt petrecerile la care participa mai multi invitati fata de numarul acceptat de lege si nepurtarea mastii de protectie in spatiile publice.