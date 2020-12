Amenzi de 6.000 de lei pentru mai multe persoane care au participat la slujbe, in biserici din judetul Sibiu

Politistii din orasul Talmaciu au constatat luni, in timp ce verificau respectarea carantinei in oras, ca in doua lacase de cult se oficiau slujbe religioase, cu participarea a aproximativ 50 de persoane.Astfel, in ambele cazuri, s-au intocmit actele premergatoare efectuarii de cercetari penale privind zadarnicirea combaterii bolilor.Zece dintre persoanele participante au fost sanctionate contraventional pentru nerespectarea masurii portului mastii sanitare, cu amenzi in valoare totala de 6.000 de lei.Cercetarile continua la nivelul Politiei Orasului Talmaciu.Carantina in Talmaciu a fost prelungita luni cu 7 zile. Rata de infectare in oras era, luni, de 8,44 la mia de locuitori. In judetul Sibiu, de la debutul pandemiei au fost confirmate cu SARS CoV-2 14.182 de persoane, iar in ultimele 24 de ore 120 de persoane.Au murit 421 de bolnavi, noua numai in ultima zi.CITESTE SI: