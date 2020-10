Amenzi de peste 169.000 de lei in Capitala, intr-o singura zi. Mai bine de jumatate, date pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala

"Sanctiunile au fost aplicate preponderent pe linia nepurtarii mastilor de protectie, iar in cazul societatilor comerciale pentru nerespectarea distantei minime intre mese, a depasirii numarului maxim de persoane la o masa, pentru nerespectarea orei de inchidere a activitatii si pe linie de siguranta a alimentelor si protectia incendiilor. Au fost dispuse si masuri de confiscare in valoare de 1.200 lei, pentru produse alimentare neconforme", arata Politia Capitalei, intr-un comunicat de presa.Actiunea a beneficiat si de sprijinul specialistilor din cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti.Tot in cursul zilei de vineri, politistii Capitalei au purtat si discutii libere cu cetatenii, prin care li s-a adus la cunostiinta faptul ca purtarea mastii este obligatorie atat in spatiile inchise, dar si in spatiile deschise, pentru preintampinarea raspandirii virusului Covid-19."Reamintim ca ieri seara, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, Sectia 2 Politie si Serviciul Actiuni Speciale, cu sprijinul Jandarmeriei si Registrului Auto Roman, au intervenit in parcarea unui complex comercial din sectorul 1, unde incepeau sa se stranga mai multe persoane, zona fiind cunoscuta pasionatilor de drift. In acest sens, au fost aplicate 75 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 30.000 lei - dintre care 64 pentru deficiente la sistemul de evacuare noxe, modificari neomologate, precum si alte deficiente tehnice, 6 sactiuni pentru nereguli privind legislatia rutiera si 5 sanctiuni pentru nerespectarea Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", se mai arata in acelasi comunicat de presa.